英研超音速「太空飛機」 4小時倫敦飛悉尼

結合噴射機火箭引擎優點

研發這款「協同進氣式火箭引擎」（Synergetic Air-Breathing Rocket Engine，SABRE） 的引擎製造商Reaction Engines項目總監德里斯科爾（Shaun Driscoll）稱，SABRE結合了噴射式引擎的能源效率及火箭引擎的巨大動力和高速的優點：「火箭引擎技術過去70年沒有進展，而飛機引擎變得很有效率，所以如果能結合飛機和火箭引擎，就能擁有輕便高效推進器，並發展出太空飛機。」

Reaction Engines在今年4月，就宣布在美國科羅拉多航空航天港成功模擬3.3馬赫、即音速逾3倍的飛行狀態測試引擎的預冷器（precooler），解決一大技術難題。預冷器能夠把空氣在進入引擎核心前降溫，避免損毁引擎。按設計，SABRE引擎能夠在地球大氣層達到5馬赫以上速度飛行，在太空則可成為火箭引擎，以25馬赫速度飛行。

（CNN）