意國放寬助自殺罪責 為安樂死開綠燈

這宗裁決源於米蘭法庭正審訊的一宗協助自殺案件，案中被告極左激進黨成員卡帕托（Marco Cappato）2017年協助40歲音樂製作人安東尼奧尼（Fabiano Antoniani）到瑞士安樂死，後者早於2014年遇車禍，導致失明及四肢癱瘓。在意大利協助或唆使某人自殺，可被判囚5至12年，審訊卡帕托的米蘭法庭要求憲法法院給這宗案件意見，闡明現時的法例。

助痛不欲生者尋死 不一定犯罪

憲法法院周三裁定「任何人幫助有自殺意圖、靠儀器維持生命及承受不可逆轉病理的患者，在這特定情况下不應受到懲罰」，強調病人的情况必須是「造成他們身心認為無法承受的痛苦」。

卡帕托歡迎裁決，他在社交網寫道：「從今日起，我們更加自由，即使那些不同意的人，這是公民抗命的勝利。」

意大利主教聯盟會反對有關裁決，並引用教宗上周五發表反對協助自殺及安樂死的言論，「我們應當且必須拒絕這種誘惑，這是使用藥物為滿足一名尋求死亡的病人」，主教們要求國會議員辯論有關議題時，確認這些價值觀。

國會預計會就協助自殺議題辯論，並將考慮憲法法庭的裁決。據主張科研自由的意大利「盧卡克修尼協會」資料，國內逾800人有意透過協助自殺終結生命。

（法新社/德國之聲）