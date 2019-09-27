話你知：全球第二老國際組織 保「一票通行」寄信

【明報專訊】萬國郵政聯盟在1874年成立，以統一各國不同的郵政服務及規定，確保國際郵件能在全球多地通行，直至1946年聯合國成立後成為其專門機構，目前是排在國際電信聯盟之後的全球歷史第二悠久的國際組織。該聯盟成立前，國家之間需自行制訂郵務協議，與現時最大的分別是民眾寄信到其他國家時，需於信件貼上所有途經國家的郵票。萬國郵政規定成員國的郵票可用於整條國際路線，因此我們現時在國際郵件貼上寄出地的郵票即可。
過往需貼途經國家郵票
該聯盟目前擁有192個成員，成立至今未曾有成員退出。其總幹事侯賽因（Bishar Hussein）周二（24日）坦言，若美國退出聯盟將會是「一場噩夢」，因為每個國家都必須想辦法如何發送郵件到美國，而且美國郵票亦不會再在國外通行，對美國郵政服務而言是一大打擊。依賴國際郵運的美國公司亦將首當其衝，營運業務的成本會大幅增加。
除了經濟影響，美國退出聯盟亦會影響海外選民。2018年中期選舉就有逾35萬名美國公民從海外投票，大多數人使用郵寄方式。有選舉主任坦言，美國退出聯盟將令海外選民需花費更多金錢將選票寄返美國，而且未知當局會否受理私人企業運送的選票，最壞的情况是令成千上萬的選票作廢。
（華盛頓郵報/衛報）
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