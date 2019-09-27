萬國郵盟改革收費 美國留會 特朗普對華貿戰招數 國際郵資面臨漲價

UPU於1969年規定，加盟國家及地區向其他地寄送郵件後，須向目的地的郵政機構支付處理及派送郵件的相關費用，以補償營運成本，稱為「終端費」（terminal dues）。由於UPU各成員發展程度和郵件處理量等條件不同，發展中國家的郵政機構須負擔的終端費會較低廉。

專家：美國收費可漲600%

惟美國總統特朗普去年10月痛斥UPU優待中國，令中國企業可以較低成本向美國消費者郵寄商品，損及美國企業生意，亦令美國郵政署及美國消費者每年損失數百萬美元，做法不公，宣布啟動退出組織的程序。事件被視為中美貿易戰又一戰線。

UPU本周在瑞士日內瓦召開緊急會議，商討改革郵政收費制度，力阻美國退出。最終成員一致通過新措施，從2021年起，接收大量郵件的成員國可自訂終端費，而每年進口郵件超過7.5萬噸者（包括美國）可在2020年7月起自訂終端費。新收費設有5年分階段實行過渡期。

白宮顧問：勝利 中國：支持新措施

CNBC引述為FedEx擔任游說工作的顧問坎貝爾（Jim Campbell）估計，美國的終端費升幅料為125%至180%，亦有業界專家稱升幅可高達600%。

白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）稱，新措施是美國的勝利，認為提高終端費門檻有助市場由選擇中國生產的便宜商品轉向購買其他國家的產品，「我們將擁有更多美國製造的產品，而市場將不再扭曲」。中國代表則稱支持新措施，強調中國一直與UPU合作，以助達成正面協議。

避免全球郵政聖誕新年陷混亂

國際郵政諮詢組織（IMAG）行政總監穆特（Kate Muth）稱，今次UPU的改革有助美國維持其在全球郵政系統中的領導角色，避免全球郵政服務在即將到來的聖誕及新年期間陷入混亂。郵政資訊組織WorldVu主席Merry Law指出，新措施料將令國際往來郵資增加，促使eBay、Amazon等商戶向白宮表達憂慮，未來消費者可能更多從美國本地廉價商店購物，或是改用FedEx、DHL等速遞公司的服務，影響美國郵政署業績。

（綜合報道）