牛津報告：國家級網絡抹黑倍增

【明報專訊】英國牛津大學互聯網研究所周四（26日）發表報告，指全球最少有70個國家的政府或政黨正利用不實資訊，以抹黑政敵、打壓異見及干預外國事務等，較兩年前的28個國家急速上升。報告稱，自香港反修例示威以來，中國的政治宣傳亦由中國大陸伸延至境外社交媒體。研究員稱中國躋身「全球不實資訊的超級大國」，是過去一年政治不實資訊行動中最重要的發展之一。
點名中國伸手境外社交媒體
該研究所3年前起探討政治組織散播不實資訊的問題，研究員分析多份有關假消息的報告，來源包括新聞機構、民間組織及政府。今年的報告指出，中國的政治宣傳原本集中在微博及微信等大陸平台，但隨着香港反修例示威，中國開始積極使用facebook（fb）、Twitter及YouTube等國外平台，試圖「將民主倡議者塑造成不受公眾歡迎的暴力激進分子」，情况應引起民主國家憂慮。
fb及Twitter上月19日曾以涉嫌散播抹黑示威活動的假資訊為由，移除及暫停逾20萬個據指獲中國政府支持的帳戶。中國外交部發言人耿爽在8月20日回應時反問為何中國官方媒體介紹的就一定是負面和錯誤。
牛津報告指fb是散播不實資訊的最主要社交網站，有56國利用該平台展開有組織的政治宣傳。散播假消息的手法亦持續增加，包括使用機械人放大個別消息以塑造公眾輿論、用假帳戶營造很多人參與議題的錯覺，以及聘請專門挑起仇恨的「網絡流氓」（Internet Trolls）騷擾異見人士及新聞工作者等。目前大多數與政府相關的不實資訊行動都集中在相關國家境內，但最少有7國試圖影響海外輿論，包括中國、印度、伊朗、巴基斯坦、俄羅斯、沙特阿拉伯和委內瑞拉。
研究員倡演算法入手遏假消息
有份撰寫報告的布拉德肖（Samantha Bradshaw）指出，散播假消息的主要途徑往往是透過製造惡搞圖片及影片等，利用社交網站的演算法試圖免費令內容獲廣傳。她認為目前政府及社交網站的監管均着重於廣告內容上，不能解決深層次的結構問題，當局應研究從演算法入手以打擊假消息。