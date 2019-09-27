烏克蘭門：爆料投訴書：白宮圖阻通話紀錄曝光

不尋常存於機密資料系統

爆料者表示是按數名聽過有關通話後感到「相當不安」的白宮官員證辭而提出投訴，稱有關官員已跟白宮律師討論如何處理有關通話，因他們目睹總統為私利而濫權。投訴人又指司法部長巴爾和特朗普私人律師朱利亞尼是事件的核心人物。爆料人更稱，電話紀錄並非儲存在慣常使用的電腦系統，而是存放於專門儲存機密資料的系統。文本公開前美國有線新聞網（CNN）報道稱，爆料者初步同意跟國會議員會面。

署理國家情報總監馬圭爾（Joseph Maguire）未有按規定將投訴交給國會是另一焦點。馬圭爾昨日出席眾院情報委員會聽證，承認今次接到的投訴跟過往投訴相比是「獨特」及「史無前例」的，但解釋涉事的談話一般來說屬「行政特權」，因此未有公開。他又相信，爆料者的動機是出於好意。他表示，如果總統施壓外國政府要協助贏得大選是「對國家是不好的」，但未有說是否「不合法」。

烏總統：無意捲入美大選

眾議院議長佩洛西周二宣布，眾院啟動對總統特朗普的正式彈劾調查，昨日她表示有關投訴將是彈劾調查焦點。全國廣播公司（NBC）周四的統計顯示219名民主黨及1名獨立眾議員，即逾半數眾議員贊成對特朗普彈劾。

捲入風波的烏克蘭總統澤連斯基周三（25日）趁出席聯合國大會之機與特朗普見面，表示無意捲入美國「民主、公開的」大選，又稱當日兩人只是正常通話，亦沒被任何人施壓，特朗普亦隨後附和稱沒施壓。澤連斯基另外向烏克蘭傳媒稱，以為美方僅公開特朗普的說話內容，又認為兩國總統對話不應被公開。烏克蘭反對派議員貢恰連科（Oleksiy Goncharenko）正式要求總統辦公室公開烏克蘭政府一方完整錄音內容。

（綜合報道）