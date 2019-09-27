1967年：首次出戰國會即在家鄉兼左翼重鎮科雷茲取勝，隨即當上社會事務部次長

1968年：成功斡旋「5月風暴」學運停火；轉任財政部次長，跟直屬上司德斯坦合作愉快

1972年：首次擔任內閣正職，獲新總統龐比度任命為農業部長

1974年：轉任內政部長，不久德斯坦成為總統，獲委任為總理，兩年後辭職

1977年：當選巴黎市長，展開長達18年的任職，其間曾兼任他職

1981年：跟德斯坦割席，首度挑戰總統大選，首輪投票出局後，暗撐左翼候選人密特朗，造就後者上台

1986年：帶領右翼陣營險勝國會選舉，獲左翼總統密特朗委任為總理，作為分權妥協

1988年：第二度問鼎總統再失敗，辭去總理職位

1995年：第三度挑戰終當選總統，上任後不久宣布趕在簽署《全面禁止核試驗條約》前核試，引起國際社會反彈

1997年：提前國會大選，卻意外慘敗丟失多數優勢，被迫任命社會黨的若斯潘為總理

2000年：被揭發任職巴黎市長時涉貪，但因總統的豁免起訴權未被追究

2002年：在大選擊敗意外躋身第二輪投票的極右領袖老勒龐，連任總統

2003年：堅決反對伊拉克戰爭，儘管損害法美關係，其國內民望因此飈升

2007年：希拉克宣布不尋求第二度連任，從政壇引退

2011年：任職巴黎市長期間挪用公款等罪名成立，被判囚2年但獲緩刑