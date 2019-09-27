國際觀察：希拉克化——法國總統的宿命 ／文：申世明

推動退休改革爛尾

法國總統代表着法蘭西共和國的尊嚴和榮光，馬克龍上任後也刻意展示他是繼承戴高樂的傳統。不過，法國總統卻不易為。「希拉克化」其中一個意思，便反映法國總統之難。希拉克1995年當總統時躊躇滿志，上台後立即推動退休改革，結果遇上大規模示威癱瘓巴黎，改革被迫擱置，經濟在他任內停滯不前。他的繼任人薩爾科齊聲言「決裂」，力推改革，只取得些微進展，勞動市場僵化如昔。現在，以「政壇局外人」的身分登上總統寶座的馬克龍也挑戰退休改革，輿論正觀望，他能否堅持到底，抑或只是走向「希拉克化」？

「希拉克化」的另一層意思，可參2012年《世界報》一篇談論薩爾科齊似乎重拾人氣的報道，也用「希拉克化」來形容。希拉克任內被揭當巴黎市長挪用公帑，民望低落，2002年競逐連任時，極右政客老勒龐打入次圈，不少法國人形容要「掩着鼻子」投希拉克一票；但他卸任後卻人氣急升。這固然是因為「閃亮亮」總統薩爾科齊叫法國人疲倦，懷念作風親民又能體現法國尊嚴的希拉克。

黯然下台被懷念

現任總統遭看扁、民望不斷下滑，幾乎是歷任法國總統的宿命，但總統離任後卻又喚起懷念，幾近是法國的傳統。矢志改革的馬克龍能否擺脫「希拉克化」的命運，目前仍然是未知之數。

文：申世明