抓拍政客開槍 攝記生死瞬間

「幫忙須鎮定」 為中槍記者止血

參議員費蒂埃（Ralph Fethiere）周一到國會出席新總理的任命儀式後，打算上車離開時遇上示威。馬丁內斯憶述示威者圍堵其車輛並高叫口號，他最初以為費蒂埃會照樣駕車離去，沒想到他卻下車並朝天和地面開槍，整個過程只有2至3秒。費蒂埃事後聲稱受「暴力民兵組織」襲擊，開槍是為了自衛。

馬丁內斯指當日另一名參議員抵達國會時同樣持手槍，於是記者立即準備防彈背心和頭盔。他形容示威者爭相走避，加上不知道有沒有其他人持槍，自己只能試圖集中注意力，務求向世界展示這一幕。其朋友、美聯社攝影記者謝里（Dieu-Nalio Chery）不幸臉龐中槍，馬丁內斯隨即拿出繃帶為對方止血。他說：「你想幫忙就必須保持專注及鎮定，否則難以保持清晰思考。」最終謝里需做手術取出子彈碎片，並無生命危險。

（BBC/路透社）