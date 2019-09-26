韓醫護弄錯病歷 越婦安胎變墮胎

警方周一（23日）表示，一名韓語、英語能力俱欠佳的越南孕婦上月7日偕丈夫到上述婦產科醫院。她在產檢後，本擬順便到分娩室接受注射營養劑，可是分娩室職員因調亂了病歷，把她錯認為另一名懷了死胎的孕婦。醫生、護士皆沒有確認她的真實身分或徵得其同意，就給她麻醉，施行了30分鐘的墮胎手術。越婦醒來發現下體出血向院方查詢，院方卻只道「醫生下班了」，沒進一步答覆。她回家後繼續出血，第二日再回到醫院，才從另一醫生得悉做了墮胎手術。

胎兒不是「人」 無從追究「殺人」

越婦報警，起先控告相關醫護觸犯可判監3年的「未經同意墮胎罪」。惟經警方協助法理檢討，改控「業務過失致傷」，因為未經同意墮胎罪必須證明被告「蓄意」，但此案被告屬「失誤」，而且有辯辭指醫護人員因言語不通，所以無從適當確認孕婦身分。另外，即使胎兒死了，但韓國刑法上「胎兒」不是「人」，所以不能追究「殺人」，故只能從「孕婦受害」着手。如此下來即使控罪成立，都不足以令醫生等吊銷執業資格。

涉事醫生在事發後僅從上述醫院辭任，如今仍在一所大學醫院工作，但傳媒沒有披露醫生姓名及該大學醫院名稱，弄得孕婦們人心惶惶，網上孕婦群組不乏「他在我產檢的醫院嗎？」的疑問。不過大韓醫生協會已展開調查，可就患者安全情况追究涉事醫護的責任，最高罰則是暫停會員資格3年及罰款5000萬韓圜（約32萬港元）。一些輿論則主張醫療機構增加外籍病患支援服務。

（綜合報道）