捲性醜聞 杜明高停大都會劇院演出

內部不滿 劇院「淡化」處理

杜明高在近兩個月遭20名女子指控，稱他於過去30年間作出多項性騷擾行為，抗拒者會在事業上遭打壓報復。《紐約時報》引述Met的內部消息報道，上周六完成《馬克白》正式綵排後，Met總經理蓋爾布（Peter Gelb）與樂團及合唱團成員召開會議。他最初認為基於未收到針對杜明高的正式投訴，加上報道指控缺乏確實證據，因此希望待完成調查後才決定下一步行動，引起公司內部強烈不滿。有人質疑讓他繼續登台或違背歌劇院保護婦女及消除性騷擾的承諾，亦有人認為他接受調查期間不應該露面，一如去年處理萊文醜聞的手法。

杜明高周二發表聲明，表示為免分散台前幕後所付出的努力，已向劇組要求退出《馬克白》及其他演出；Met則暗示是公司要求他退出。

（紐約時報）