Fb：不刪除政客違規帖文

廣告引發暴力帖文除外

2016年美國總統大選被指受俄羅斯干預，而fb則是主要散播假消息的平台，促使後者嘗試證明他們有措施打擊假消息。Fb早前就宣布跟事實核查機構合作、在報章賣廣告提醒人們注意假新新聞。

Fb認為處理政客帖文時須權衡公眾利益、知情權和其可能禍害，預先審查政客言論有違公司維護言論自由的宗旨。克萊格周二在華盛頓的「大西洋節」（the Atlantic Festival）發表演說，說明fb防止明年美國總統選舉受到干擾和針對政客的相關政策，他表示政客的帖文應讓網民留意得到，因此會把這些內容列為「有新聞價值」，即使違反規定都不會被移除。不過亦有例外，例如倘政客言論可能引起暴力事件，或帖文屬付費刊登的廣告並有違fb準則，就不受新規定保障。

「私企不應當裁判 選民自行判斷」

克萊格稱，fb有責任保障平台免受外界干預，和人們付費賣政治廣告時確保透明度：「但在政客發表言論時介入其中，並非我們的角色。」他指私人企業不應為政客言論擔當裁判，在開放的民主國家裏，選民應可自行判斷政客的說話。

Twitter今月6月亦宣布改變處理政客和政府帖文的政策，若帖文違規但涉及公眾利益，會在該帖文貼上通知，網民點擊後才看到。

（CNET/CNBC）