巴西總統：亞馬遜大火是傳媒謊言

指亞馬遜是人類遺產屬謬論

博索納羅說：「亞馬遜沒有被摧毁或被焚毁。傳媒撒謊。所謂亞馬遜是人類遺產是謬論，所謂我們的亞馬遜森林是世界之肺，科學家也證實是誤解。某些國家使用和訴諸這些謬論而非幫助……行逕無禮兼具殖民主義精神。」

其發言長達32分鐘，較指定時間多一倍有餘。博索納羅盛讚特朗普「尊重」其國家主權和自由，但抨擊國內外批評者，尤其指摘法國在G7峰會上，毫無諮詢甚或聆聽巴西的說法，就提議制裁。他辯稱其計劃能提高原住民的生活質素，並贏得眾多支持。

因為博索納羅的環境政策，法國與愛爾蘭早前曾威脅封鎖歐盟與巴西等南美洲國家貿易協定。法國總統馬克龍周二反駁博索納羅，強調全球擁有亞馬遜的「共同利益」，他說：「我永不會支持一個質疑科學事實的領袖。」

亞馬遜雨林是世界最大雨林，有逾一半面積在巴西國土。巴西逾80萬土著中絕大部分在雨林生活，並獲過去政府把其生活範圍劃為土著領地。不過博索納羅今年上台後開放那些領地供採礦、伐木和農業用。今年頭8個月伐林面積比去年增加近倍至6404平方公里，亞馬遜雨林今年錄得的火災亦顯著增加。

（法新社/彭博社）