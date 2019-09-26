聯國警告海平面加速上升 「百年一遇」變「年度天災」

綜合7000研究 指南極融化較預期快

報告由全球逾百名學者綜合7000份研究而成，主要探討全球暖化對海洋及凍土地區的影響。報告預測若碳排放不變，海平面在2100年將上升61至110厘米。即使現時開始大幅減排，但由於冰蓋及冰川早已開始融化，海平面亦無可避免會上升29至59厘米，而每上升10厘米，就會有多1000萬人遭受洪水威脅。帶領研究的聯合國大學學者塞貝斯瓦里（Zita Sebesvari）警告，若人類不採取行動，海平面將會持續上升數個世紀，最嚴重的情况是在2300年前上升5.4米。

風暴洪水威脅增 影響沿海20億人

不少地方在30年內將能感受更頻繁的海平面極端事態，隨着海水不斷升溫，未來會有更強烈的熱帶風暴席捲沿海地區。目前全球有近一半巨型都市位於沿海地區，涉及近20億人口。科學家預料即使將升溫限制在2℃內，海平面上升的影響亦能造成數萬億美元損失，並導致數百萬人要遷徙。

海洋升溫亦危及海藻林和其他重要生態系統，在過去40年間，海洋熱浪的次數上升了一倍，情况猶如「海水中的林火」。報告估計海洋熱浪在本世紀末將增加最少20倍，這將嚴重損害海洋生物賴以生存的珊瑚礁。若碳排放維持不變，海水升溫、酸化及含氧量下降將令漁穫減少四分之一，整體海洋生物則減少一成半。

報告亦記錄北極海冰大幅萎縮，在今年跌至近41年衛星記錄以來的第二低水平。由於海洋較冰吸收更多太陽熱能，冰塊融化將加劇全球暖化。為全球近20億人提供食水的高山冰川亦正迅速融化，其中喜馬拉雅山脈已有三分之一冰川消失。

（衛報）