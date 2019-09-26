公開總統電話紀錄恐開可怕先例

美國總統會得到國家安全委員會（NSC）提供資料彙編。倘屬簡單的禮節性通話，該彙編會提供通話對方的基本資料、兩三個推薦的談話要點，例如提醒問候對方生病的配偶等。如果話題較敏感，NSC將事前向總統簡介事態情况，兼在通話時監聽。

國安監聽摘錄要點 可建議删改

美國電台SiriusXM記者諾克斯（Olivier Knox）2014年曾引述數名消息人士撰文介紹，美國總統跟外國領袖的每通電話，可能有多人同時聆聽。除了傳譯員，起碼還有多達3名國安人員聆聽對話，速記摘錄對話要點，製訂供內部使用的非官式謄本，但不會錄音。諾克斯稱，國安高官可就個別情况，建議删掉或修改摘要，使之「更佳地反映事實或美國政策」。

外交智庫批不寒而慄 礙敏感對話

特朗普政府今趟公開總統通話紀錄可謂史無前例。美國的外交關係委員會主席哈斯（Richard Haass）認為會產生「令人不寒而慄的效果」，影響日後世界領袖跟美國總統作敏感私人對話。前美國駐俄羅斯大使麥克福爾（Michael McFaul）說：「外國領導人必須能夠以保密的方式與我們的總統講話。這立了一個非常可怕的先例。」

總統電話談話紀錄公開此前也發生。2001年1月，剛上任的喬治布殊跟同是剛上任的菲律賓總統阿羅約通電，阿羅約辦公室公開談話紀錄，引起白宮不快。

明報記者