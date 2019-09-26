公開總統電話紀錄恐開可怕先例

【明報專訊】去年4月27日，朝鮮領袖金正恩曾就兩韓新設立的領袖熱線，問韓國總統文在寅電話是否一打即通。文在寅解釋，要雙方事務官事前溝通議定後，雙方領袖在預定時候撥打和接聽。美國等各國元領袖間的電話通話程序亦大同小異。邦交淺的國家領袖通常要先由己方大使代表所屬國家領袖向對方提出公式邀請，表明通話原委，待對方同意，通話才會列入領袖日程。
美國總統會得到國家安全委員會（NSC）提供資料彙編。倘屬簡單的禮節性通話，該彙編會提供通話對方的基本資料、兩三個推薦的談話要點，例如提醒問候對方生病的配偶等。如果話題較敏感，NSC將事前向總統簡介事態情况，兼在通話時監聽。
國安監聽摘錄要點 可建議删改
美國電台SiriusXM記者諾克斯（Olivier Knox）2014年曾引述數名消息人士撰文介紹，美國總統跟外國領袖的每通電話，可能有多人同時聆聽。除了傳譯員，起碼還有多達3名國安人員聆聽對話，速記摘錄對話要點，製訂供內部使用的非官式謄本，但不會錄音。諾克斯稱，國安高官可就個別情况，建議删掉或修改摘要，使之「更佳地反映事實或美國政策」。
外交智庫批不寒而慄 礙敏感對話
特朗普政府今趟公開總統通話紀錄可謂史無前例。美國的外交關係委員會主席哈斯（Richard Haass）認為會產生「令人不寒而慄的效果」，影響日後世界領袖跟美國總統作敏感私人對話。前美國駐俄羅斯大使麥克福爾（Michael McFaul）說：「外國領導人必須能夠以保密的方式與我們的總統講話。這立了一個非常可怕的先例。」
總統電話談話紀錄公開此前也發生。2001年1月，剛上任的喬治布殊跟同是剛上任的菲律賓總統阿羅約通電，阿羅約辦公室公開談話紀錄，引起白宮不快。