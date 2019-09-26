佩洛西兵行險着 特朗普危中有機

美國歷史上只有兩名總統面臨彈劾，即1868年的安德魯‧約翰遜和1998年的克林頓，兩人都靠參議院頂住。至於在彈劾前請辭的尼克遜，水門案爆發之初，共和黨人仍絕大多數支持他，但在最高法院下令交出總統辦公室的錄音後情况大逆轉。《金融時報》美國主編盧斯（Edward Luce）形容，特朗普如今也得到黨友強力支持，公眾對彈劾計劃迴響也不大，但民意可以急速變化。

彈劾可助特朗普選情

佩洛西始終不贊成彈劾，認為彈劾程序只會對特朗普有利，但對比她在眾院的領導地位受黨友挑戰，她撐彈劾是別無選擇。佩洛西曾經歷克林頓彈劾案，當年共和黨人在眾議院議長金里奇帶領下對民主黨的克林頓窮追猛打，結果不但無法拉倒克林頓，反而惹來美國民眾反感，導致中期選舉慘敗，金里奇也被迫請辭，甚至辭去眾議員。《華爾街日報》指，特朗普肯定會利用彈劾鬧劇去激發核心支持者撐他，他會將彈劾程序描繪成對他的攻擊，成為其大選搶分招數。

路透社周二公布的民調顯示，37%美國人認為特朗普應被彈劾，數字較本月較早時下跌4個百分點，比今年5月時跌7個百分點。

（金融時報/華爾街日報）