電話紀錄曝光：特朗普促烏克蘭查拜登 眾院展彈劾調查

【明報專訊】美國眾議院議長佩洛西周二（24日）宣布，眾院將就「烏克蘭門」啟動對總統特朗普的正式彈劾調查，指摘對方為一己政治利益尋求外國勢力支持，背叛就職誓言和國家安全。特朗普涉嫌7月跟烏克蘭總統澤連斯基通電話時施壓，要求對方調查明年大選潛在對手拜登父子，並以美國援助作交換。白宮昨公布通話紀錄，顯示特朗普建議澤連斯基跟美國司法部長巴爾等人合作調查拜登父子，但未直接提援助一事。特朗普昨在Twitter稱，紀錄顯示通話完全沒問題；民主黨則稱紀錄顯示案情嚴重。
特朗普被爆出7月底跟烏克蘭總統澤連斯基通電話時，涉嫌施壓要求調查拜登父子。2014年烏克蘭變天後，拜登兒子亨特加入能源公司Burisma成為受薪董事，該公司成為反貪調查目標。另一邊廂，負責跟進美烏關係的拜登2015年施壓踼走廣被西方認為反貪不力的檢察總長索金，惹來利益衝突嫌疑。有美國官員上月底向傳媒爆料，特朗普陷彈劾風險。
特朗普陣營稱打擊貪腐並沒錯
特朗普承認曾在通話中談及拜登父子，但否認有施壓，儘管其政府在通話前數日已撤回國會原本通過撥予基輔的3.91億美元軍事援助。
白宮昨日公布的綜合官員記憶重組的通話紀錄，特朗普先談及美國對烏克蘭做了很多，請對方為美國做點事。他提及了上述涉及拜登父子的案件，並叫澤連斯基跟美國司法部長巴爾和私人律師朱利亞尼保持聯繫，調查拜登阻止檢控程序一事。澤連斯基強調下任檢察總長會是自己人，到其上任後會再審視案件。但紀錄未有提及上述3.91億援助。
特朗普陣營立即發聲明，指紀錄顯示特朗普沒有做錯，只顯示特朗普積極打擊華府的貪腐，「無論是拜登家族還是克林頓家族，或其他濫權以圖個人利益者」。民主黨情報委員會主席希夫（Adam Schiff）則稱，通話紀錄讀來完全是「典型黑幫威脅」 。
情報委員會主席：典型黑幫威脅
佩洛西周二宣布展開彈劾調查。她批評特朗普違憲，旨在尋求烏克蘭協助抹黑潛在大選對手拜登，而且「背叛就職誓辭、國家安全和選舉誠信」，因此特朗普「必須承擔責任——沒有人可以凌駕於法律之上」。特朗普立即憤怒反擊，在Twitter指摘彈劾調查是「獵巫垃圾」。
在美國政壇，眾議院支持彈劾的聲音愈來愈多，尤其是特朗普政府拒絕按法律披露揭密者的投訴狀。參議院則一致通過決議案，要求揭密者的報告送交國會，眾議院預計也會通過類似無法律約束力議案。全國廣播公司（NBC）則引述政府高官消息，指白宮今日將向國會交出投訴狀。
共和黨的眾議院少數派領袖麥卡錫表明不會支持彈劾調查，質疑佩洛西無權獨斷作此決定，指控民主黨人試圖推翻2016年大選結果。
佩洛西曾考慮成立專責委員會負責彈劾調查，最終決定由司法、情報和外交事務等合共6個現有委員會負責，它們本已展開調查，待委員會主席再決定何時舉行公開聽證會。其中眾院情報委員會主席希夫稱，其小組正跟揭密者的律師溝通，對方願意本周作證。國會下周起再休會，直至10月中旬才復會。路透社指，當局很可能同意揭密者跟國會調查人員會面。
（紐約時報/NBC/路透社）
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