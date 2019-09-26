電話紀錄曝光：特朗普促烏克蘭查拜登 眾院展彈劾調查

特朗普被爆出7月底跟烏克蘭總統澤連斯基通電話時，涉嫌施壓要求調查拜登父子。2014年烏克蘭變天後，拜登兒子亨特加入能源公司Burisma成為受薪董事，該公司成為反貪調查目標。另一邊廂，負責跟進美烏關係的拜登2015年施壓踼走廣被西方認為反貪不力的檢察總長索金，惹來利益衝突嫌疑。有美國官員上月底向傳媒爆料，特朗普陷彈劾風險。

特朗普陣營稱打擊貪腐並沒錯

特朗普承認曾在通話中談及拜登父子，但否認有施壓，儘管其政府在通話前數日已撤回國會原本通過撥予基輔的3.91億美元軍事援助。

白宮昨日公布的綜合官員記憶重組的通話紀錄，特朗普先談及美國對烏克蘭做了很多，請對方為美國做點事。他提及了上述涉及拜登父子的案件，並叫澤連斯基跟美國司法部長巴爾和私人律師朱利亞尼保持聯繫，調查拜登阻止檢控程序一事。澤連斯基強調下任檢察總長會是自己人，到其上任後會再審視案件。但紀錄未有提及上述3.91億援助。

特朗普陣營立即發聲明，指紀錄顯示特朗普沒有做錯，只顯示特朗普積極打擊華府的貪腐，「無論是拜登家族還是克林頓家族，或其他濫權以圖個人利益者」。民主黨情報委員會主席希夫（Adam Schiff）則稱，通話紀錄讀來完全是「典型黑幫威脅」 。

情報委員會主席：典型黑幫威脅

佩洛西周二宣布展開彈劾調查。她批評特朗普違憲，旨在尋求烏克蘭協助抹黑潛在大選對手拜登，而且「背叛就職誓辭、國家安全和選舉誠信」，因此特朗普「必須承擔責任——沒有人可以凌駕於法律之上」。特朗普立即憤怒反擊，在Twitter指摘彈劾調查是「獵巫垃圾」。

在美國政壇，眾議院支持彈劾的聲音愈來愈多，尤其是特朗普政府拒絕按法律披露揭密者的投訴狀。參議院則一致通過決議案，要求揭密者的報告送交國會，眾議院預計也會通過類似無法律約束力議案。全國廣播公司（NBC）則引述政府高官消息，指白宮今日將向國會交出投訴狀。

共和黨的眾議院少數派領袖麥卡錫表明不會支持彈劾調查，質疑佩洛西無權獨斷作此決定，指控民主黨人試圖推翻2016年大選結果。

佩洛西曾考慮成立專責委員會負責彈劾調查，最終決定由司法、情報和外交事務等合共6個現有委員會負責，它們本已展開調查，待委員會主席再決定何時舉行公開聽證會。其中眾院情報委員會主席希夫稱，其小組正跟揭密者的律師溝通，對方願意本周作證。國會下周起再休會，直至10月中旬才復會。路透社指，當局很可能同意揭密者跟國會調查人員會面。

（紐約時報/NBC/路透社）