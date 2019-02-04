NASA電郵揭小行星險撞地球 掠過前24小時才發現 專家猶有餘悸

事件中被稱為「2019 OK」的小行星直徑約100米，今年7月24至25日以時速8.8萬公里的速度接近地球，並在約7.7萬公里外掠過，相當於只有月球離地球的五分之一距離，但NASA事前幾乎一無所知，要直到約24小時前才發現。BuzzFeed News網站透過資訊自由法取得NASA的內部電郵，當中NASA行星防禦官約翰遜（Lindley Johnson）在7月24日的電郵中寫道：「由於明天可能有傳媒報道，我現在提醒你們，在30分鐘內一個直徑57至130米的小行星將會在僅0.19月球距離（約7.7萬公里）外掠過地球。」他又說，小行星在24小時前才被發現。NASA旗下噴氣推進實驗室的近地天體研究中心（CNEOS）8月6日發表聲明稱，如果「2019 OK」擊中地面，其衝擊波將會破壞直徑80公里的地帶。

CNEOS經理喬達斯（Paul Chodas）在小行星掠過地球兩天後向同僚發電郵時仍猶有餘悸。他寫道：「這天體從我們一系列捕撈網中漏掉……我懷疑究竟有多少次小行星完全不被發現。」

倡國會撥款製不受氣候影響衛星

NASA向霍士新聞稱，白宮去年發表國家近地天體準備策略和行動計劃，提到美國政府需要為本國和全球更好地應對可能出現衝擊的措施，當中包括由NASA追蹤所有直徑140米或更大的近地天體，當中對直徑1公里或以上的小行星，完成追蹤比例已達96%，但140米至1公里的，則只完成了35%。

美國國會在2005年通過法例，要NASA偵測到九成可能對地球有威脅的小行星，但美國國家學院今年6月發表的報告指出，國會一直沒有撥款給NASA購買建造所需的太空船或太空望遠鏡。BuzzFeed News指出，NASA支援的ATLAS望遠鏡在7月21日偵測到該小行星，但受雲層阻礙影響而未被列入近地小行星類別。專家指出，「2019 OK」事件的教訓是美國國會必須通過撥款建造專作偵測小行星的衛星。現時國會就正等候審批總值4000萬美元（約3.12億港元）的衛星撥款，該衛星擁有紅外線望遠鏡，不受氣候、月光的影響。

（BuzzFeed News/霍士新聞）