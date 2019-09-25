意記者遭報道主角控告 為新聞自由拒屈服

47歲的比安卡爾迪（Alessandro Biancardi，圖）來自意大利海岸城市佩斯卡拉，2005年開設地方新聞網站PrimaDaNoi，高峰期瀏覽量每月逾200萬次。惟2011年，網站首次因被遺忘權，遭法院下令刪除一篇涉及一對情侶被控意圖勒索的報道後，其他報道的主角紛紛要求網站刪文。

不滿「被遺忘權」法例逼刪真實新聞

其中一名提出要求的為八旬老翁佩科拉羅（Vittorio Pecoraro），他2008年在自己經營的餐廳中與一名兄弟因金錢問題爭執，其中一人以餐刀刺傷對方，警方將兩人拘捕，其後不予起訴。佩科拉羅主張比安卡爾迪的報道披露其家庭糾紛，涉侵害私隱及損害名聲，但比安卡爾迪稱報道引述的警方消息均屬實，以公眾知情權為由拒絕其要求。2013年，意大利法院裁定佩科拉羅勝訴，稱報道老舊且不再關乎公眾利益，下令比安卡爾迪向對方賠款1萬歐元（約8.6萬港元），補償其名譽與生意損失。

比安卡爾迪向意國最高法院上訴，惟2016年被駁回。此後他入稟歐洲法院，案件暫未獲審理，但歷年他已接獲240項涉及被遺忘權的法律要求，他因官司開支及賠款欠債最少5萬歐元（約43.1萬港元）。

比安卡爾迪接受《紐約時報》訪問時說：「沒有人能說服我，一項能迫使你刪去真實新聞的法例能夠存在。」不過他認為抗爭成本太高，去年決定將網站關閉。他希望歐洲法院會採納其終極上訴，推翻佩科拉羅案的裁決，但承認針對他的裁決令他確信被遺忘權正佔上風。

美國史丹福大學互聯網及社會中心法律專家凱勒（Daphne Keller）稱，雖然新聞機構常在私隱規管問題上獲豁免，以保障新聞自由，不過比安卡爾迪的個案反映豁免權被大幅削減，「最初法例只規管搜尋引擎可找到的資料，但如今我們看見法例正影響新聞報道」，她認為立法的真正目標正逐漸浮現。

加拿大記者言論自由協會此前亦聯同當地記者協會及多間傳媒聯署，指出被遺忘權界線模糊，科技業界或避免麻煩一律同意刪去被指有問題內容，恐觸發大規模的審查，損害新聞編採自由，亦削弱互聯網開放的原則。

（紐約時報）