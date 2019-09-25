「被遺忘權」裁限於歐洲 Google無義務全球刪連結

民眾可按權 促搜尋引擎刪敏感資料

「被遺忘權」（right to be forgotten）相關概念早在1990年代冒起並在歐盟各國分別執行。2014年，歐洲法院裁定，當個人資料已過時且不相關時，公眾可行使被遺忘權，要求移除網絡搜尋結果中關於自身已過時、不再相關或過多的敏感資料。去年歐盟通過嚴格規管網絡私隱的《通用數據保障條例》（GDPR），確立歐盟公民可要求全球企業落實其被遺忘權。美國、加拿大、中國等國亦擬效法訂立同類法規。

Google 2014年引入機制，接受「被遺忘」申請，並接獲逾84.5萬項申請，涉及330萬個網站連結。法國國家資訊自由委員會（CNIL）進一步要求Google須在全球各版本搜尋器移除相關資訊。惟Google僅採用地理封鎖功能，防止歐盟用戶使用非歐盟地區搜尋器時獲有關資料。公司主張如被遺忘權擴張至歐洲以外，可能被專制政府濫用，隱瞞侵犯人權等罪行。其立場獲微軟、維基媒體基金會及新聞自由記者委員會（RCFP）等科企及民間組織支持。CNIL與Google在2016年興起訴訟戰，最終交由歐洲法院仲裁。

憂專制政府濫權 獲微軟維基力撐

歐洲法院周二裁定，據現有歐盟法例，網絡搜尋營運商即使應資訊主角要求，須在所有歐盟成員國的搜尋器版本中停止顯示其相關資料，但無責任在所有搜尋引擎版本中採取相同措施。法院亦指出，即使一些網頁連結含有關於個人性生活或刑事定罪資料等內容，亦不代表必須被移除，在保障公眾獲取資訊自由而言屬「絕對必要」的情况下，資訊可保留，然而必須滿足嚴格門檻，而隨時間過去有關資訊應出現在搜尋結果較後位置。

Google聲明稱嘗試在公眾獲取資訊與保障私隱的權利之間達至合理的平衡，樂見法院同意其主張。

（綜合報道）