特朗普認扣烏克蘭軍援 稱為逼歐出錢

特朗普昨辯稱擱置援助是希望「德國、法國和其他國家」對烏克蘭增加援助。他又批評民主黨圖謀彈劾他，皆因他們「害怕」明年大選不能擊敗他：「我認為（彈劾）是荒唐的，是獵巫。」他重申預計他跟烏克蘭總統的通話內容謄本會公開，但沒有表明時間。

烏官員憂拒查拜登惹「懲罰」

《華盛頓郵報》引述兩名高官透露，特朗普6月與時任國家安全顧問博爾頓和國防部長埃斯珀等討論擱置國會批核予烏克蘭的逾3.91億美元（約30億港元）防禦俄羅斯侵略之軍事援助。到7月，特朗普指使署理白宮幕僚長馬爾瓦尼擱置援助，並由後者在7月18日會議把決定下達官員。

特朗普於7月25日通話中，要求烏克蘭總統澤連斯基跟特朗普私人律師朱利亞尼合作調查拜登父子，被指有利用軍援要脅的嫌疑。民主黨籍參議員墨菲（Chris Murphy）表示，本月初會晤烏克蘭總統等官員時，對方表達過擔心切斷援助是「懲罰」基輔政府拒絕調查拜登父子的結果。

霍士新聞的法律分析家納波利塔諾（Andrew Napolitano）周一指「假如有交換條件」，這是對總統的最嚴重指控，遠比「通俄門」嚴重得多。

民主黨周三開會商彈劾

民主黨眾議員已定於香港時間周三清晨4時召開黨團會議，商討是否彈劾特朗普。不過，《今日美國報》8月28日發布的民調顯示，只有37%受訪者贊成彈劾，57％反對。

（華爾街日報/紐約時報）