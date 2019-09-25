歐洲轉軚 促伊朗重新談判核協議

聯大演說 特朗普警告伊朗制裁升級

特朗普呼籲各國加強對伊朗的經濟制裁，稱沒有國家應該支持伊朗的「血腥欲望」。他說：「所有國家都有責任採取行動。沒有負責任的政府應該補貼伊朗的血腥欲望。只要伊朗的威脅行為持續，就不會取消制裁。制裁將會加強。」他在37分鐘發言中，亦抨擊中國及委內瑞拉等，並宣傳貿易及移民等政策，說：「未來不屬於全球化主義者。未來屬於愛國者。」

德國總理默克爾、英國首相約翰遜、法國總統馬克龍美東時間周一（23日）下午在紐約聯合國總部磋商伊朗問題，事後發表共同聲明譴責伊朗攻擊沙特的石油設施：「顯而易見，伊朗要為這趟（9月14日沙特阿美油設施）襲擊承擔責任。沒有別的藉口解釋。」3國聯合聲明還罕有地呼籲伊朗「接受就其核計劃的長期框架及區域安全相關問題，包括其導彈計劃和其他武器載具，進行談判」，儘管他們宣稱仍然支持2015年伊朗核協議。

三方會議前，約翰遜便在美國全國廣播公司訪問中認同特朗普，指2015年伊朗核協議是存在「許多瑕疵」的「壞協定」，聲稱唯有「聰穎的談判家」特朗普，可與伊朗洽談出新的「特朗普協定」。

法國總統馬克龍多月來分別游說美伊冀能擺平爭端，還提出給150億美元信貸予伊朗，彌補美國制裁所受的石油收益虧損，惟美國上周擴大制裁伊朗央行，表明不接受其建議。

特朗普對約翰遜的方案頗為受落。他說：「我不大驚訝他是第一個站出來說這番話的人。那就是他當選的原因。」他續指現存伊朗協定所設的時間框架「太短」，又對伊朗核開發地點欠缺充分稽查。他表示準備好和伊朗洽談新協議。

願修訂核協議 魯哈尼：先撤制裁

伊朗總統魯哈尼事先講明除非特朗普撤銷制裁，否則不會有談判。他昨天又稱，倘美國撤銷制裁，伊朗願與其餘6方締約國研討修訂2015年核協議。

（金融時報/華盛頓郵報/衛報）