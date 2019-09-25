拆局：約翰遜連環受辱 政治僵局未改

約翰遜上台之初躊躇滿志，屢稱無論有無協議都要10月31日脫歐，其幕僚甘明斯被譽為「脫歐大腦」，暫停國會正是他的「妙計」，試圖先發制人，令國會無法阻撓政府脫歐。豈料國會仍然在短暫會期中通過法案，規定政府若無法跟歐盟達成協議，必須申請延後脫歐至明年1月31日。甘明斯另一計謀是提前大選，讓約翰遜取得人民授權，但提前大選的動議兩受挫。甘明斯的「妙計」不單未能令約翰遜如願，驅逐保守黨21名叛將更令保守黨陷分裂。約翰遜和甘明斯可以說是「聰明反被聰明誤」。

工黨懷鬼胎 脫歐劇場難落幕

最高法院今次判決對英國政治體制及約束首相權力影響深遠，但對脫歐亂局影響非常微。國會重開後，可以預料議員勢必對約翰遜棒打落水狗，可能通過更多動議要求約翰遜公開暫停國會或脫歐準備的紀錄；保守黨亦會追究約翰遜幕僚甘明斯。不過，連串政爭仍無改10月31日脫歐死期。國會雖然已通過法案要約翰遜無法達成協議前必須延期，但英國傳媒早前已披露首相府連串應對「妙計」，歐盟也未必批准延期。目前落後15個百分點的工黨一日不支持對約翰遜發起不信任動議，約翰遜的「脫歐劇場」相信會一直演下去。

明報記者