英最高院裁約翰遜暫停國會違法 官：礙國會履憲法責任 損民主根基

國會今復會 約翰遜謀再出招

最高法院自上周二起展開一連3天的聆訊，以處理兩項法律問題，首先是約翰遜暫停國會的決定應否受法院審判，其次是其合法性。早前英格蘭高等法院裁定案件屬政治問題，不應由法院覆核；蘇格蘭高等民事法院則相反，裁定暫停國會的建議違法。最高法院院長何熙怡（Brenda Hale）昨日宣讀判辭，表示法院過去幾個世紀以來，一直對政府舉動的合法性行使司法監督權，故此今次案件亦應受法院審判。

何熙怡續指，準備女王演說一般只需時4至6天，但政府未有合理解釋為何要暫停國會長達5周，做法並不尋常，而且在下月31日脫歐期限前暫停國會，將阻礙國會履行憲法責任，嚴重影響英國的民主根基。她宣布11名法官一致裁定約翰遜建議英女王暫停國會的做法違法而無效，並交由上議院及下議院議長決定下一步行動。

暫停國會5周時間不合理

下議院議長白高漢（John Bercow）昨表示已立即聯絡各黨領袖及高層，於香港時間今日晚上6時半召開會議。由於來不及提早兩天通知，會議將不會設有首相答問環節，但白高漢指議員可引用「SO24」規定提出緊急討論。本月初有議員引用該規定，通過強制政府避免無協議脫歐的法案，反對派或會以相同招數阻止約翰遜再度暫停國會。

在美國紐約出席聯合國大會的約翰遜則表示不認同裁決，但尊重法院決定，其後又促請在野工黨支持提前大選。他稱裁決無助他取得新協議，重申政府會繼續循這方面努力，以確保英國能如期脫歐，又表示有意繼續準備女王演說，意味或會再次申請暫停國會，但他強調會讓國會有足夠時間就脫歐作辯論。

今次裁決並沒禁止約翰遜在女王演說前暫停國會，而是規定暫停時間必須合理，例如是數天而非長達數周。他將於發表聯合國大會演說後提早回國，務求出席今日召開的會議，其內閣亦在裁決後即晚召開會議商討對策。其幕僚稱約翰遜不會辭職，政府或於今日提出休會3天的動議。

「國會主權勝利」 在野黨促下台

提出訴訟的反脫歐女商人米勒（Gina Miller）對一致裁決感驚訝，又形容是「國會主權的勝利」，反映即使是首相也不能凌駕法律。要求約翰遜下台的呼聲四起，包括工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）及蘇格蘭民族黨的謝里（Joanna Cherry）等，但會否提出不信任動議仍有待商榷。英國脫歐黨黨魁法拉奇（Nigel Farage）亦在Twitter發文，形容暫停國會是「歷來最糟糕的政治決定」，促請被指鼓勵約翰遜對國會採取強硬措施的高級顧問甘明斯（Dominic Cummings）辭職。

（衛報/BBC）