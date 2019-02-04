印尼調查：波音737設計監管失當致空難

報告最快11月初公布

737 MAX 8客機涉及去年10月底及今年3月分別在印尼和埃塞俄比亞發生的空難，導致共346人死亡。迄今調查均指向客機的防失速軟件「機動特性增強系統」（MCAS）存在誤讀數據等缺陷，導致飛行時會強行壓下機頭肇禍。《華爾街日報》引述印尼調查人員消息稱，調查報告將列出過百項導致空難的因素，除了客機設計問題外，亦包括多項機師及工程人員的失誤。調查亦指出，美國聯邦航空管理局（FAA）在兩宗空難發生後，才宣布全球停飛這些客機，指當局的監管出現漏洞問題。目前報告已交予FAA及美國國家運輸安全局（NTSB）檢視。

印尼政府拒評論報道，僅稱最終報告料最快11月公布。波音發言人稱會繼續全力配合調查。FAA聲明稱，會關注報告內容，「我們將繼續和其他國際航空安全監管機構合作，仔細考慮所有建議」。有業界人士及官員稱，美國空難調查人員計劃另行提出新的安全建議，包括加強機師的手動駕駛技能、加強FAA審批新客機設計時的監管程序，NTSB亦預計於本月底要求改善機師培訓及應變技巧。

（華爾街日報）