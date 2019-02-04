印尼調查：波音737設計監管失當致空難

【明報專訊】印尼獅子航空旗下一架波音737 MAX 8客機去年10月29日起飛後不久墜毁爪哇海，造成189人死亡。美國《華爾街日報》周日（22日）引述消息人士報道，印尼調查人員已確認客機設計問題和監管失當是導致空難的關鍵原因，報告料最快於11月初正式公布。
報告最快11月初公布
737 MAX 8客機涉及去年10月底及今年3月分別在印尼和埃塞俄比亞發生的空難，導致共346人死亡。迄今調查均指向客機的防失速軟件「機動特性增強系統」（MCAS）存在誤讀數據等缺陷，導致飛行時會強行壓下機頭肇禍。《華爾街日報》引述印尼調查人員消息稱，調查報告將列出過百項導致空難的因素，除了客機設計問題外，亦包括多項機師及工程人員的失誤。調查亦指出，美國聯邦航空管理局（FAA）在兩宗空難發生後，才宣布全球停飛這些客機，指當局的監管出現漏洞問題。目前報告已交予FAA及美國國家運輸安全局（NTSB）檢視。
印尼政府拒評論報道，僅稱最終報告料最快11月公布。波音發言人稱會繼續全力配合調查。FAA聲明稱，會關注報告內容，「我們將繼續和其他國際航空安全監管機構合作，仔細考慮所有建議」。有業界人士及官員稱，美國空難調查人員計劃另行提出新的安全建議，包括加強機師的手動駕駛技能、加強FAA審批新客機設計時的監管程序，NTSB亦預計於本月底要求改善機師培訓及應變技巧。
（華爾街日報）
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