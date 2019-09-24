魯哈尼聯國「維權」 特朗普：走着瞧

【明報專訊】伊朗總統魯哈尼在最後關頭獲得美國簽證，昨出發往紐約準備出席聯合國大會。聯合國大會總辯論將於今天（24日）登場，各國領袖輪流發言，美伊矛盾將是焦點。外界原期待美伊領袖會在聯大會談，但沙特石油設施遇襲後令外界調低預期。美國總統特朗普周一昨抵達聯合國大會會場，被問到會否跟伊朗總統魯哈尼會面時，只說：「走着瞧。」
魯哈尼昨在啟程時說：「美國人不想讓伊朗參加，我們就要去。」他又表示，將會提出 「霍爾茲和平奮進」計劃（Hormuz Peace Endeavour, HOPE）的計畫，「所有波斯灣沿岸國家都獲邀加入這個聯盟，以提供和維護區域安全」。
英法對伊朗態度分歧
霍爾木茲海峽5月屢發生油船遇襲事件，伊朗被指是黑手。伊朗於7月19日以違反國際海事規例為由，扣留英國註冊、瑞典油輪「斯特諾帝國」（Stena Impero）號，普遍相信是報復英國7月4日於直布羅陀扣押伊朗油輪「格雷斯一」號（現稱「阿德里安．達里亞一」）之舉。伊朗政府發言人昨表示完成了司法程序，可放行「格雷斯一」號。
英揆約翰遜昨在往紐約的航機上，將9月14日襲擊沙特石油設施的責任歸咎於伊朗，要伊朗負責；不過一直促美伊修好的法國總統馬克龍極有保留。英、法、德3國領袖定於周一舉行三方會談，協調對伊朗政策略。
（路透社/法新社）
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