魯哈尼聯國「維權」 特朗普：走着瞧

魯哈尼昨在啟程時說：「美國人不想讓伊朗參加，我們就要去。」他又表示，將會提出 「霍爾茲和平奮進」計劃（Hormuz Peace Endeavour, HOPE）的計畫，「所有波斯灣沿岸國家都獲邀加入這個聯盟，以提供和維護區域安全」。

英法對伊朗態度分歧

霍爾木茲海峽5月屢發生油船遇襲事件，伊朗被指是黑手。伊朗於7月19日以違反國際海事規例為由，扣留英國註冊、瑞典油輪「斯特諾帝國」（Stena Impero）號，普遍相信是報復英國7月4日於直布羅陀扣押伊朗油輪「格雷斯一」號（現稱「阿德里安．達里亞一」）之舉。伊朗政府發言人昨表示完成了司法程序，可放行「格雷斯一」號。

英揆約翰遜昨在往紐約的航機上，將9月14日襲擊沙特石油設施的責任歸咎於伊朗，要伊朗負責；不過一直促美伊修好的法國總統馬克龍極有保留。英、法、德3國領袖定於周一舉行三方會談，協調對伊朗政策略。

（路透社/法新社）