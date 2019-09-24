環保少女氣候峰會發言 斥世界領袖出賣年輕人

66國承諾2050年前達碳中和

通貝里說：「我不應該站在這兒，我應該在海洋的另一端上課。你們卻轉向年輕人尋求希望，你們怎敢如此﹗你們以空言偷去我的夢想及童年。不過，我已是較幸運的一個。人們正受苦、垂死，整個生態系統正崩潰。我們正處於大規模絕種的開始。但你們只顧談金錢以及永恒經濟發展的神話。你們怎可以如此﹗」她最後指世界領袖令人失望，但年輕人已開始覺醒，「如果你令我們失望，我們永不寬恕你們」。古特雷斯在過去一年一直敦促2020年起停建燃煤發電廠，呼籲逐步淘汰化石燃料補貼，並要求國家就如何在2050年前達成碳中和制定路線圖。2050年前達碳中和是聯合國為防止氣候變化災難的一大目標，現時僅有約20國將該目標納入本國法律，或制定了具體政策落實。古特雷斯發聲明說：「我們在應對氣候緊急狀態競賽中正落後，但這場競賽我們能夠贏。」他表示，現是有66個政府、10個地區、93個企業及12名投資者承諾2050年前達碳中和。法國總統馬克龍亦在會前宣布，世銀等組織承諾為保護雨林提供5億美元（約39億港元）額外撥款。

樂施會在峰會前發表報告，指貧窮國獲國際援助應對氣候變化的資金極少，平均每人每日僅少於1美仙（不足1毫港元），呼籲富裕國兌現承諾。樂施會據2015及2016年資料指出，扣除必須償還的貸款外，全球發展最少的48個國家僅收到24億至34億美元（約187億至265億港元），相當於這些國家每人每年只有2.5至3.5美元（約19.5至27.3港元）援助，即每人每日不足1毫港元。

富國「走數」 窮國援助每人日均1毫

富國2009年在聯合國曾承諾到2020年，每年將提供1000億美元（約7800億港元）協助貧窮國在低碳前提下發展，並應對日趨嚴重的氣候變化影響。惟經濟合作與發展組織（OECD）稱，2017年捐款僅710億美元（約5538億港元），與目標金額有大段距離。

面對危機逼近，非洲國家元首和政府首腦氣候變化委員會的輪任主席、西非國家加蓬總統翁迪姆巴（Ali Bongo Ondimba）計劃在峰會提出要求，促請聯合國宣布全球進入「緊急氣候狀態」。這意味可進一步推動在全球層面上採取行動，例如增加對非洲國家經濟援助。

非洲促聯國頒「緊急氣候狀態」

2015年達成的《巴黎協定》是近年各國應對全球暖化主要成果，但聯合國世界氣象組織（WMO）周日報告指出，2015至2019年是有紀錄以來最熱的5年，二氧化碳的排放較前5年增加20%，而目前氣溫亦較工業革命前平均已升高1.1℃。報告指若要避免《巴黎協定》所定全球增溫較工業命前不多於2℃，各國的減排目標要增3倍；若要限制增溫在1.5℃以內，目標就需提高5倍。

（衛報/法新社/路透社）