5萬印裔美國人集會 特朗普撐莫迪

互贈高帽 大談反恐

莫迪政府以打擊恐怖主義等為由，禠奪了國內最大穆斯林自治區克什米爾的自治權，惹來巴基斯坦等國指摘。莫迪在休斯敦集會上為決定辯護，不具名批評巴基斯坦要為2008年孟買恐襲、2001年9．11美國恐襲負責。特朗普說：「邊境安全對美國至關重要。邊境安全對印度至關重要。我們了解。」特朗普保證會擴大美國與印度的軍事合作，矢言與「激進伊斯蘭恐怖主義」戰鬥，呼籲加強邊境安全：「我們必須保衛我們的邊界。」不過印度錫克教、穆斯林團體成員等數百人就在場館外抗議莫迪的克什米爾政策。

這場印裔美國人活動由「得州印度論壇」主辦，莫迪在8月邀請特朗普出席，獲一口答應。分析認為他藉此炫耀與美國總統的親密關係，緩解近期美印之間的貿易緊張局勢，同時瞄準印度的競爭對手尤其是巴基斯坦。特朗普也藉此為明年大選爭取富裕的印度裔選民的支持。會上，莫迪吹捧特朗普入主白宮前已家喻戶曉，是使美國經濟再強大的人物。特朗普就稱莫迪是「美國最偉大、最忠誠、最忠實的朋友之一」，為印度及其人民「幹一番出色工作」。

（華爾街日報/彭博社）