特朗普涉逼烏克蘭打擊拜登 民主黨人倡彈劾

認曾與烏總統通電話

美國傳媒上周引述情報單位爆料人報道，特朗普八度要求澤連斯基調查拜登在副總統任內，曾否濫用職權威脅扣起約10億美元貸款，施壓烏克蘭開除調查拜登兒子享特（Humter Biden）所涉天然氣公司弊案的檢察官。特朗普政府早前延遲本應今月對烏克蘭發放的2.5億美元軍事援助，惹外界揣測與事件有關。

特朗普周日在白宮對記者說，7月25日與烏克蘭總統澤連斯基的通話，雖有談及貪污和拜登父子，但主要是恭賀對方反貪的努力。他重申沒有行事不當，還提出可能交出談話文本。財政部長梅努欽也表示「沒有任何理由相信」特朗普向澤連斯基施壓。

佩洛西警告展新調查

雖然民主黨內部一直有彈劾特朗普的聲音，但佩洛西等民主黨高層一直力求避免，以免有損來年選情。不過，佩洛西的盟友、國會情報委員會主席希夫（Adam Schiff）周日表示，自己一直對彈劾非常有保留，但現在認為那可能是唯一補救。他說：「總統正在把我們往這條路上推，我們現在也許只能破釜沉舟了。」佩洛西周日藉致黨友信函警告白宮，稱若果特朗普政府繼續阻撓爆料人向國會披露投訴，可屬「總統嚴重違反憲法職責」，「嚴重無法無天」，將促使國會展開新階段調查。

（綜合報道）