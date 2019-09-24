不敵網絡時代 「中國巴菲特」欲救無從

歐洲熱浪英國脫歐影響業績

Thomas Cook於1841年成立，同名創辦人庫克曾是浸信會傳教士，他當時為了向藍領階層提供有益的娛樂，希望他們減少酗酒，於是推出旅行團，由李斯特（Leicester）搭乘新建鐵路前往20公里外的拉夫伯勒（Loughborough）。活動十分成功，此後幾年的夏天庫克照辦煮碗，為業務打下基礎。到1855年，庫克首次組團出國到法國巴黎，此後在中產冒起和對旅遊需求提升下，他不斷拓展目的地，由歐洲再到美洲和亞洲。1892年庫克逝世，兒子約翰繼承父業，將公司發揚光大，其子後來還加入以冬季運動和賽車為主題的旅行團。

1906年，Thomas Cook旅行社在香港設立分支，為來往遠東和歐洲的商旅人士提供出行服務，之後先後在上海和北京設立代辦，當時中國的旅遊市場幾乎被它和美國運通等公司壟斷。Thomas Cook在1970年代後透過一系列併購繼續擴張，1999年更成立航空公司。

踏入21世紀，互聯網革命和廉價航空興起，民眾旅遊模式劇變，雖然仍會參加旅行團，但十分在意價錢，集團邊際利潤收窄。但集團開拓網上業務不太積極，反而繼續擴張實體店，單是英國分店至今已近600家，其萬計員工及併購所需成本，都成為沉重負擔。過去幾年，Thomas Cook重點地區美國和歐洲分別有嚴重颶風和熱浪等天災，北非則局勢不穩，以及英鎊匯率下跌，甚至脫歐影響消費情緒，都令情况雪上加霜。

2015年，Thomas Cook與中國復星集團建立合資企業，以求拓展中國的旅遊商機，翌年又再次回到中國大陸開店，去年就有16萬人透過Thomas Cook到中國旅遊。至今復星已向Thomas Cook投入約2億鎊資金，是現時其最大股東。復星與Thomas Cook的債權人月前達成總值9億鎊的挽救協議，但皇家蘇格蘭銀行和萊斯銀行要求再多2億鎊，復星拒絕，最終這家老店被迫清盤。

（綜合報道）