最老牌旅行社破產 全球60萬旅客滯外 178年歷史Thomas Cook欠債166億 英政府拒施援

英啟二戰後最大規模撤回國民行動

Thomas Cook於1841年成立，在全球16個國家經營酒店、渡假村和航空公司，也有舉辦老本行的旅行團，每年服務1900萬人次旅客。去年營收96億鎊（約936億港元），而現時負債達17億鎊（約166億港元），早前尋求2億鎊（約19.5億港元）注資盼紓緩倒閉危機，但未能如願，周一宣告破產。集團聲明表示已付出巨大努力，但除採取即時生效的強制清盤措施外，別無選擇。集團總裁范克豪澤（Peter Fankhauser）形容周一是「深深傷感」的一天。現時為Thomas Cook最大股東的中國復星集團發表聲明， 對公司強制清盤表示失望，又對受影響者表示同情。

最大股東中國復星：對清盤失望

公司旗下航空公司經營來往歐洲、美洲、非洲、加勒比海和中東的中短程航線，現時客人多達60萬人，包括15萬英國人，其中希臘有5萬人，土耳其有2.1萬人。所有航班周一即時停飛，英國政府發表聲明，稱已啟動「馬特洪峰行動」（Operation Matterhorn），當中民航局租用數十架包括英國航空和易捷航空（easyJet）在內的包機，免費接載透過Thomas Cook安排行程、原定於未來兩周回程的海外英國人回國，由9月23日至10月6日為止。聲明稱這是英國在和平時期最大規模的撤回國民行動。兩年前英國第5大航空公司君主航空（Monarch Airlines）突然停運，影響11萬名在海外旅客，當時政府派逾30架飛機接載他們回國，耗資6000萬鎊（約5.8億港元）。

全球逾2萬員工失業

Thomas Cook旗下有4間地區航空公司，分別設於英國、北歐、西班牙和德國，合共116架飛機，當中大部分都是租機。其中德國的Condor周一表示，其航班暫不受影響，但已要求德國政府提供財政援助。Thomas Cook在德國的附屬公司全已停售旅行團，至少14萬德國旅客受影響。由於西班牙是 Thomas Cook旅行團其中一個熱門地點，西班牙政客形容該公司倒閉是西班牙旅遊業的危機，促政府作應變計劃。

除了航班停飛，Thomas Cook旗下旅行社也被迫停業，導致全球2.2萬名員工失業，其中9000人是英國員工。Thomas Cook「執笠」的消息惹起國內外恐慌。社交網站出現大量「災民」發文，有患心臟病民眾擔心無法及時回國令藥物用盡。

英揆：憂注資救援開壞先例

英國首相約翰遜周一質疑包括Thomas Cook在內的企業高層是否有採取適當行動阻止公司倒閉。他承認，Thomas Cook曾要求政府注資約1.5億鎊（約14.6億港元），但他稱若政府接受，就會開出壞先例。英國廣播公司（BBC）報道，Thomas Cook曾向英國政府尋求緊急注資，但當局「質疑介入救公司是否符合財務智慧」而作罷。在野工黨則斥政府應該提供臨時救援措施，以阻止Thomas Cook倒閉，又稱Thomas Cook的高層應該將之前所得的花紅交出，作為補償。

（路透社/法新社/BBC/中央社）