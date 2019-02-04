最老牌旅行社破產 全球60萬旅客滯外 178年歷史Thomas Cook欠債166億 英政府拒施援

【明報專訊】全球歷史最悠久旅遊公司Thomas Cook（有譯「通濟陸」）周一宣布破產，旗下3間航空公司結業，60萬名旅客受影響，當中約15萬名英國人滯留海外，英國政府隨即宣布展開自第二次世界大戰結束以來最大規模的撤回國民行動，在未來兩周陸續安排受影響國民回國。在歐洲有分公司的Thomas Cook倒閉產生連鎖效應，波及多國旅遊及酒店業，旗下德國分公司已向德國政府尋求貸款。
英啟二戰後最大規模撤回國民行動
Thomas Cook於1841年成立，在全球16個國家經營酒店、渡假村和航空公司，也有舉辦老本行的旅行團，每年服務1900萬人次旅客。去年營收96億鎊（約936億港元），而現時負債達17億鎊（約166億港元），早前尋求2億鎊（約19.5億港元）注資盼紓緩倒閉危機，但未能如願，周一宣告破產。集團聲明表示已付出巨大努力，但除採取即時生效的強制清盤措施外，別無選擇。集團總裁范克豪澤（Peter Fankhauser）形容周一是「深深傷感」的一天。現時為Thomas Cook最大股東的中國復星集團發表聲明， 對公司強制清盤表示失望，又對受影響者表示同情。
最大股東中國復星：對清盤失望
公司旗下航空公司經營來往歐洲、美洲、非洲、加勒比海和中東的中短程航線，現時客人多達60萬人，包括15萬英國人，其中希臘有5萬人，土耳其有2.1萬人。所有航班周一即時停飛，英國政府發表聲明，稱已啟動「馬特洪峰行動」（Operation Matterhorn），當中民航局租用數十架包括英國航空和易捷航空（easyJet）在內的包機，免費接載透過Thomas Cook安排行程、原定於未來兩周回程的海外英國人回國，由9月23日至10月6日為止。聲明稱這是英國在和平時期最大規模的撤回國民行動。兩年前英國第5大航空公司君主航空（Monarch Airlines）突然停運，影響11萬名在海外旅客，當時政府派逾30架飛機接載他們回國，耗資6000萬鎊（約5.8億港元）。
全球逾2萬員工失業
Thomas Cook旗下有4間地區航空公司，分別設於英國、北歐、西班牙和德國，合共116架飛機，當中大部分都是租機。其中德國的Condor周一表示，其航班暫不受影響，但已要求德國政府提供財政援助。Thomas Cook在德國的附屬公司全已停售旅行團，至少14萬德國旅客受影響。由於西班牙是 Thomas Cook旅行團其中一個熱門地點，西班牙政客形容該公司倒閉是西班牙旅遊業的危機，促政府作應變計劃。
除了航班停飛，Thomas Cook旗下旅行社也被迫停業，導致全球2.2萬名員工失業，其中9000人是英國員工。Thomas Cook「執笠」的消息惹起國內外恐慌。社交網站出現大量「災民」發文，有患心臟病民眾擔心無法及時回國令藥物用盡。
英揆：憂注資救援開壞先例
英國首相約翰遜周一質疑包括Thomas Cook在內的企業高層是否有採取適當行動阻止公司倒閉。他承認，Thomas Cook曾要求政府注資約1.5億鎊（約14.6億港元），但他稱若政府接受，就會開出壞先例。英國廣播公司（BBC）報道，Thomas Cook曾向英國政府尋求緊急注資，但當局「質疑介入救公司是否符合財務智慧」而作罷。在野工黨則斥政府應該提供臨時救援措施，以阻止Thomas Cook倒閉，又稱Thomas Cook的高層應該將之前所得的花紅交出，作為補償。