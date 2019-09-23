胡塞涉泄伊朗攻勢 惹不和揣測 華爾街日報：組織內部分裂 向美沙報信

【明報專訊】沙特阿拉伯石油設施本月14日遇襲事件仍舊撲朔迷離，襲擊後不久曾認責的也門胡塞武裝上周五宣布停止攻擊沙特，《華爾街日報》翌日更報道胡塞部分領袖向沙特和美國通風報信，指伊朗準備追加施襲。雖然胡塞發言人其後否認報道，但仍惹來外界揣測向來被視為伊朗代理人的胡塞武裝和德黑蘭關係是否生變。
胡塞否認泄密 沙特戒備已升
《華爾街》上周六引述知情人士報道，指胡塞的領袖人物警告，伊朗正準備發動新一輪針對沙特石油業界的攻擊，該組織亦受德黑蘭施壓參與。報道引述聽過相關簡報的人士指，沙特和美國都已收到信息，利雅得更已提升安全戒備。美國上周五亦宣布增兵沙特，主要是加強防空系統。報道指沙特官員憂慮石油業設施或民用機場（包括首都的機場）會受到另一襲擊。胡塞發言人薩拉姆（Mohammed Abdul Salam）同日即否認組織向任何外交官發出伊朗可能施襲的警告。
沙特國營石油公司沙特阿美的兩處石油設施本月14日受襲後，胡塞曾認責。不過美國和沙特皆否定其說法，堅稱伊朗才有能力發動如此精密配合的襲擊。到上周三（18日），胡塞又強調有力深入攻擊沙特，並威脅要向沙特盟友阿聯酋施襲，但兩天後提出跟沙特停火的方案。
稱內戰無好處 停火待沙特對等回應
《華爾街》稱，正是伊朗通知胡塞，要求對方支持在區內發動更多攻擊後，胡塞即令人詫異地單方面提出停火，令海灣各國和西方外交官憧憬胡塞和伊朗現裂痕。
胡塞最高政治委員會主管馬斯哈特（Mahdi al-Mashat）上周五透過旗下電視台稱：「我們宣布停止以軍事無人機、彈道導彈和所有其他形式的武器攻擊沙特領土，我們等待他們作對等回應。倘若他們未能正面回報這倡議，我們保留回應權利。」他強調也門內戰持續下去「對任何一方都沒好處」，敦促衝突各方「參與認真談判」。沙特翌日審慎回應，外交部國務大臣朱拜爾稱，按各方的做法和舉動作判斷，而非言辭。聯合國也門問題特使格里菲斯則歡迎倡議。
2014年9月，什葉派胡塞佔領首都薩那，沙特為首聯軍2015年介入支持也門政府，內戰演變成沙特跟伊朗的代理人暗戰。《華爾街》報道，胡塞內部其實對跟德黑蘭應走多近存不同聲音，部分領袖認為伊朗是他們戰勝沙特唯一希望，但其他領袖認為跟伊朗加深聯繫是錯誤。《華爾街》稱倘上述胡塞警告屬實，則算是伊朗跟胡塞至少部分派系分裂的信號。