胡塞涉泄伊朗攻勢 惹不和揣測 華爾街日報：組織內部分裂 向美沙報信

胡塞否認泄密 沙特戒備已升

《華爾街》上周六引述知情人士報道，指胡塞的領袖人物警告，伊朗正準備發動新一輪針對沙特石油業界的攻擊，該組織亦受德黑蘭施壓參與。報道引述聽過相關簡報的人士指，沙特和美國都已收到信息，利雅得更已提升安全戒備。美國上周五亦宣布增兵沙特，主要是加強防空系統。報道指沙特官員憂慮石油業設施或民用機場（包括首都的機場）會受到另一襲擊。胡塞發言人薩拉姆（Mohammed Abdul Salam）同日即否認組織向任何外交官發出伊朗可能施襲的警告。

沙特國營石油公司沙特阿美的兩處石油設施本月14日受襲後，胡塞曾認責。不過美國和沙特皆否定其說法，堅稱伊朗才有能力發動如此精密配合的襲擊。到上周三（18日），胡塞又強調有力深入攻擊沙特，並威脅要向沙特盟友阿聯酋施襲，但兩天後提出跟沙特停火的方案。

稱內戰無好處 停火待沙特對等回應

《華爾街》稱，正是伊朗通知胡塞，要求對方支持在區內發動更多攻擊後，胡塞即令人詫異地單方面提出停火，令海灣各國和西方外交官憧憬胡塞和伊朗現裂痕。

胡塞最高政治委員會主管馬斯哈特（Mahdi al-Mashat）上周五透過旗下電視台稱：「我們宣布停止以軍事無人機、彈道導彈和所有其他形式的武器攻擊沙特領土，我們等待他們作對等回應。倘若他們未能正面回報這倡議，我們保留回應權利。」他強調也門內戰持續下去「對任何一方都沒好處」，敦促衝突各方「參與認真談判」。沙特翌日審慎回應，外交部國務大臣朱拜爾稱，按各方的做法和舉動作判斷，而非言辭。聯合國也門問題特使格里菲斯則歡迎倡議。

2014年9月，什葉派胡塞佔領首都薩那，沙特為首聯軍2015年介入支持也門政府，內戰演變成沙特跟伊朗的代理人暗戰。《華爾街》報道，胡塞內部其實對跟德黑蘭應走多近存不同聲音，部分領袖認為伊朗是他們戰勝沙特唯一希望，但其他領袖認為跟伊朗加深聯繫是錯誤。《華爾街》稱倘上述胡塞警告屬實，則算是伊朗跟胡塞至少部分派系分裂的信號。

（華爾街日報/半島電視台）