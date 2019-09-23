日本內望：千葉大停電突顯危機管理隱患

這是一名住於距離東京只有一個多小時車程的千葉縣居民對日本電視台記者的慨嘆。因9月初颱風「法茜」直吹首都圈，千葉縣（成田國際機場和迪士尼樂園所在地）的主要供電網被破壞，導致全縣62萬餘戶出現大面積停電。直到9月19日，千葉縣仍有2萬餘戶斷電，預計要到9月28日才能全面復原。

本次意料之外的長時間大停電，不僅導致罕見的住宅區斷電斷水，更令整個千葉縣的通訊網絡全面癱瘓。人們無法使用日常生活必備的手機和網絡，政府上下聯繫不暢，危機管理混亂不堪。在明年東京奧運會即將到來之際，人們不禁擔心日本是否有能力應對意料之外的災難和自然災害？

危機管理過度依賴東電

本次停電造成的混亂超過想像，並向各個領域迅速擴散，包括：1）在38℃高溫下，多名長者因無法使用空調而中暑去世；2）醫院的重病患者因停電無法使用醫療儀器，需依靠自衛隊協助緊急轉移； 3）大量食物和冷凍食品因無法冷藏而遭廢棄；4）由於通訊不佳，災區出現騙案，騙徒幫助被颱風吹掉屋頂的家庭修理家宅，從中騙取數十萬修理費。

從危機管理的角度來看，本次政府的災害應對沒有汲取2011年3．11核災的教訓。在過去數周，負責電力復原任務的主角仍是東京電力公司。剛剛完成改組的安倍新內閣的解釋是，東電沒有向中央政府和縣政府提供足夠情報，導致救援出現大幅度遲緩。但問題是，日本作為一個國家的危機管理竟然依賴於一家電力公司，是極其令人擔憂的！在2011年的3．11核災難中，東電由於無法調集後備電力為核反應堆降溫，導致福島核電站出現爆炸，無法控制的事態險些需要疏散整個首都圈的人口。本次，東電在災害初期信心滿滿，宣稱兩三天就能復原供電，結果拖了將近兩個星期，令幾十萬千葉居民生活在沒有電力供應下待在家裏抵抗酷熱和飢餓。筆者的一名美國同事表示，如果類似狀况出現在美國（例如超級颶風吹襲佛羅里達），州政府一定會預先把救災單位和電力維修隊部署在周邊，國家防災單位還會有獨立的無人機部隊，第一時間出動收集災區情報，以作為政府危機決策的依據，絕不會依靠民間公司單打獨鬥（據日本記者數年前調查顯示，美軍在2011年3月11日大地震次日，就派出核偵察機飛越福島上空，第一時間蒐集核輻射的第一手情報，以決定在日美國僑民的疏散範圍）。也就是說，美方防災人員會在「停電必然發生」的前提下全面動員。

停電常態 改革刻不容緩

電力是現代社會的血液。2018年颱風「飛燕」直吹大阪和北海道6.9級地震，都導致兩地出現預料之外的大規模停電，可見「遇到災害就停電」在日本可能進入常態。新國土交通大臣赤羽一嘉近期已經表示，日本要加快將電線地下化，以面對瞬息萬變的極端化災難。日本的危機管理體系改革，需要速度！

張望

日本早稻田大學國際教養學部副教授