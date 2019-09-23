古特雷斯撐青年爭環保政治話語權

上周五（20日）全球逾400萬人上街響應氣候罷課，被視為歷來對抗氣候變化的最大規模抗議行動。在青年氣候峰會上，通貝里形容行動展現年輕人團結一致而不可阻擋。有加拿大代表亦指氣候變化關乎年輕人的未來，但他們卻無法參與大部分決策過程，「年輕人應有份設計他們的未來」。與會者提出不同提議，斐濟的代表稱，若國家領袖未能迅速採取措施應對氣候威脅，年輕人將動員用選票踢走他們。有人則提出更強烈的個人行動，例如承諾在政府採取行動前都不會生育，亦有人正從國際法入手，期望將氣候變化連結至人權問題。他們期望能在各地成立青年顧問小組，直接與政府的氣候部長接觸，目前丹麥已有類似的體制。

（路透社）