古特雷斯撐青年爭環保政治話語權

【明報專訊】聯合國上周六（21日）舉行首屆青年氣候峰會，近千名來自120個國家的年輕環保人士出席，包括瑞典環保少女通貝里（Greta Thunberg）。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）認同年輕人帶領的街頭抗爭，有助在政治議程上推動對抗氣候變化的政策，並呼籲他們繼續施壓：「追究我這代人的責任，我們大多數人至今仍未能保護世界正義及地球。」聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）亦同意，指年輕人在與他們相關的政策上應有更大影響力，並非單純在體制外示威抗議。
上周五（20日）全球逾400萬人上街響應氣候罷課，被視為歷來對抗氣候變化的最大規模抗議行動。在青年氣候峰會上，通貝里形容行動展現年輕人團結一致而不可阻擋。有加拿大代表亦指氣候變化關乎年輕人的未來，但他們卻無法參與大部分決策過程，「年輕人應有份設計他們的未來」。與會者提出不同提議，斐濟的代表稱，若國家領袖未能迅速採取措施應對氣候威脅，年輕人將動員用選票踢走他們。有人則提出更強烈的個人行動，例如承諾在政府採取行動前都不會生育，亦有人正從國際法入手，期望將氣候變化連結至人權問題。他們期望能在各地成立青年顧問小組，直接與政府的氣候部長接觸，目前丹麥已有類似的體制。