聯國氣候峰會 巴西撼環團

綠色和平指未遏伐林

質疑氣候變化的薩列斯上周五（20日）在華盛頓接受訪問，稱此行是為了推廣巴西的生物經濟。該國正邀請全球藥廠及化妝品製造商等行業投資，從長期持續生長的雨林收割植物材料，用於製造化妝品、油及化學品等。他表示為保護亞馬遜，巴西需更強而有力的法律及程序，以保護從雨林提取資源的公司的知識產權，又指此舉能創造工作、機遇和收入。

巴西總統博索納羅會於明日的聯合國大會上發表演說，預料將提及亞馬遜。巴西綠色和平則指在過去多次飛行考察中，均未有看到地面有停止伐林的任何改變，批評「巴西正展開行動以表明有照顧亞馬遜，但這只是謊言。」

另外，推動企業減排的環保組織聯盟「We Mean Business」周日宣布，87間企業承諾減少溫室氣體排放。這些企業來自和行各業，包括食物、水泥、電訊等，總市值逾2.3萬億美元（約18萬億港元）。

87企業允減排 油企未參與

包括瑞士雀巢公司、法國建材戈司聖戈班（Saint-Gobain）集團、化妝品集團歐萊雅（ L'Oreal）等同意，在2050年或之前令公司的碳排放達至「淨零」水平。芬蘭諾基亞（Nokia）、法國達能（Danone）食品集團等公司雖未作出碳中和的承諾，但亦承諾支持2015年《巴黎協議》把全球升溫幅度限於1.5℃以下的目標。

不過，有專家質疑，這些上市公司須向股東交代，以賺錢為最大目的，是否能直正投入減排將成疑問。另外，不少石油公司仍在開發新的油氣設施，發展中國家亦熱中於擴充燃煤發電，都將令整體減排成效大打折扣。

（法新社／ABC）