特朗普傷人傷己 拜登選情難料

2014年3月，俄羅斯吞併克里米亞，西方當時正協調如何應對俄羅斯，烏克蘭成為美國副總統拜登的職責範圍。4月，拜登兒子亨特（Hunter Biden）加入烏克蘭天然氣企業Burisma的董事局，沒有烏克蘭或能源業經驗的他據報獲得每月5萬美元（約39萬港元）的薪酬。

亨特任命的時機正值Burisma的老闆茲洛切夫斯基（Mykola Zlochevsky）涉嫌洗黑錢遭烏克蘭及美國調查。2015年12月，拜登訪問烏克蘭，敦促推動反貪改革，並促改革檢察總長索金（Viktor Shokin）的辦公室。當時索金辦公室正調查茲洛切夫斯基。2016年3月，烏克蘭國會通過議案將索金革職，Burisma一案亦不再調查。

稱不知兒工作 拜登未䆁疑

拜登去年1月演講時，曾憶述當年如何威嚇烏克蘭總統波羅申科，斥對方未有兌現承諾對索金採取行動，威脅美國會撤走10億美元（約78億港元）貸款，「我望着他們說：我6小時就會走，如果檢察官沒被炒，你們就得不到錢。」

亨特出任董事的消息早在2014年為傳媒報道，但並未引起廣泛注意。事件顯示Burisma當時可能試圖利用亨特「疏通」。拜登陣營一直稱，拜登一直只是執行美國外交政策，從未考慮亨特，只是從報道才得悉亨特在烏克蘭的工作；拜登當年迫使烏克蘭辭退的索金是公認的腐敗者；烏克蘭政府有官員亦曾向彭博社稱，索金下台前，Burisma調查早已膠着。但當時亨特的任命曾惹國務院關注利益衝突的問題。《紐時》5月引述前官員稱，國務院官員擔心會令拜登在烏克蘭的外交工作變得複雜。

今年4月才離開Burisma的亨特，只是過去10年試圖在烏克蘭撈油水的美國民主共和兩黨顯貴之一。特朗普的競選經理馬納福特（Paul Manafort）便因為在烏克蘭的政治顧問活動而遭刑事調查。

（紐約時報/華爾街日報）