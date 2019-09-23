捲特朗普拜登爭鬥 烏克蘭總統赴美成磨心

澤連斯基聯國大會初試啼聲

美國情報人員近日向傳媒爆料，揭發特朗普於7月25日致電澤連斯基，8次要求對方跟其私人律師合作，調查拜登兒子、烏克蘭天然氣公司前董事亨特（Hunter Biden）有否涉貪。特朗普政府早前延遲審批原定本月向烏克蘭發放、涉及2.5億美元（約19.5億港元）的軍事援助，惹人質疑他打算以此為籌碼迫使烏克蘭就範，以獲取打壓大選對手的黑材料。對澤連斯基而言，烏克蘭目前在東部頓巴斯（Donbass）地區與親俄的分離分子交火，為對抗俄羅斯暗中為分離分子提供的先進武器及軍事顧問，他正迫切需要軍事援助。

特朗普昨日（22日）重申沒有在通話中說錯話，並批評拜登稱自己沒有跟兒子聯絡是謊話。他上周六亦在Twitter發文，批評「假傳媒」及民主黨揑造事實，並提及拜登2016年出任副總統時，曾要求烏克蘭政府解僱一名調查其兒子的檢察官。國務卿蓬佩奧亦站在特朗普陣營，表示若有證據顯示拜登為保護兒子，而作出不當行為干預烏克蘭領袖，當局應就此展開調查。

拜登促查濫權 稱可彈劾

拜登上周六則促請眾議院調查特朗普涉嫌濫權，又要求他立即公開與澤連斯基的通話內容，若施壓一事屬實即屬濫用權力，可被彈劾。烏克蘭外長普里斯泰科（Vadym Prystaiko）則否認該國曾遭特朗普施壓。

隨着克里米亞在2014年遭俄國吞併，以及至今造成1.3萬人死亡的烏東戰爭等種種外憂內患，烏克蘭需依賴國際援助以促進經濟發展。該國39億美元（約304億港元）的備用貸款將於明年到期，現正與國際貨幣基金組織（IMF）商討新的貸款計劃，以維持經濟運轉。澤連斯基需透過大會展示打擊貪污及管理不善的決心，加強國際社會的信心，亦可能會呼籲各國領袖繼續在烏俄衝突上支持烏克蘭。西方國家自2014年起對莫斯科實施經濟制裁，但近年開始出現軟化迹象。

烏克蘭抗俄振經濟 依賴美援助

澤連斯基原本已等待與特朗普會面數月之久，並視之為展示美方支持的契機。有評論員形容今次是「外交災難」，又認為澤連斯基必須謹慎行事，一不小心將令烏克蘭得失民主共和兩黨其中一方。烏克蘭前議員沃依茨卡（Victoria Voytsitska）直言介入此事百害而無一利，以調查作為手段「為特定候選人帶來好處及影響，只會是一個錯誤」。

（CNN/華盛頓郵報/衛報）