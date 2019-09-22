特朗普涉威脅烏克蘭查拜登兒

事件最初由《華盛頓郵報》引述消息人士揭發，指今年8月12日有美國情報人員向監督美國情報機構的督察長艾特金森（Michael Atkinson）投訴特朗普在電話中向外國領袖許諾一事，事件轉介予署理國家情報總監馬圭爾（Joseph Maguire）跟進。

《華爾街日報》披露，投訴涉及7月25日特朗普與烏克蘭新任總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的電話通話，過程中特朗普約8次要求澤連斯基與其私人律師朱利亞尼合作，調查出任烏國天然氣公司Burisma Holdings董事的拜登兒子亨特（Hunter Biden）是否涉貪。美國有線新聞網絡（CNN）引述知情者稱，當時特朗普沒有談及美國向烏國提供2.5億美元軍事援助的計劃，但暗示未獲對方回報前計劃難以明朗，惹以權謀私質疑，旨取得黑材料打壓總統選舉對手。

特朗普周五（20日）回應，稱電話中不涉任何不當行為，斥報道是政治抹黑。拜登則猛批事件為「明確的貪腐」，如屬實可反映特朗普將政府當作私人的政治復仇工具，濫權毫無底線，要求特朗普立即公開問題通話全文，「讓國民自行判斷」。眾議院情報委員會要求白宮交出電話抄本，但遭拒絕。

（法新社/路透社）