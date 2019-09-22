美調兵到沙特阿聯酋 伊朗即宣布聯中俄軍演

【明報專訊】在伊朗被指襲擊沙特阿拉伯的石油設施後，美國上周五（20日）宣布「適度」調兵到沙特與阿聯酋，以加強當地空中及導彈防衛能力，人數約數百。伊朗隨即表示將聯同中國和俄羅斯在印度洋的公海範圍舉行海軍演習。
美防長稱應邀 「屬防禦性質」
美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）說：「我方將加速付運軍備往沙特和阿聯酋，確保他們的自衛能力。」他稱此決定是應沙特、阿聯酋之請，屬「防禦性質」，重點在「空中及導彈防禦」。惟他表示，目前並無出兵伊朗的盤算。美軍參謀長聯席會議主席鄧福德（Joseph Dunford）表示，尚未決定調派兵種或人數，但員額可能是數百而非以千計的「適度部署」。自6月駐紮中東的美軍約2000人，其中約500在沙特。
《紐約時報》稱，國防部官員還考慮部署額外一些軍機，並延長航空母艦「林肯」號的駐守期。
在消息傳出不足24小時後，伊朗表示將與中俄在印度洋北部和阿曼灣舉行聯合海軍演習。半官方通訊社塔斯尼姆說，這是伊朗和中俄首次在印度洋進行聯合軍演。另外，伊朗革命衛隊負責人薩拉米（Hossein Salami）昨警告，任何對伊朗發動攻擊的國家將眼睜睜看着本國領土淪為「主戰場」，又稱即使是有限度攻擊，伊朗均將追捕和摧毁侵略者。