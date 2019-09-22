美調兵到沙特阿聯酋 伊朗即宣布聯中俄軍演

美防長稱應邀 「屬防禦性質」

美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）說：「我方將加速付運軍備往沙特和阿聯酋，確保他們的自衛能力。」他稱此決定是應沙特、阿聯酋之請，屬「防禦性質」，重點在「空中及導彈防禦」。惟他表示，目前並無出兵伊朗的盤算。美軍參謀長聯席會議主席鄧福德（Joseph Dunford）表示，尚未決定調派兵種或人數，但員額可能是數百而非以千計的「適度部署」。自6月駐紮中東的美軍約2000人，其中約500在沙特。

《紐約時報》稱，國防部官員還考慮部署額外一些軍機，並延長航空母艦「林肯」號的駐守期。

在消息傳出不足24小時後，伊朗表示將與中俄在印度洋北部和阿曼灣舉行聯合海軍演習。半官方通訊社塔斯尼姆說，這是伊朗和中俄首次在印度洋進行聯合軍演。另外，伊朗革命衛隊負責人薩拉米（Hossein Salami）昨警告，任何對伊朗發動攻擊的國家將眼睜睜看着本國領土淪為「主戰場」，又稱即使是有限度攻擊，伊朗均將追捕和摧毁侵略者。

（紐約時報/路透社）