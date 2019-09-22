憂5G損健康 瑞士人示威促公投

該國為全球首批使用5G網絡的國家之一，今年2月政府將5G頻譜分發予3間電訊商，其中Swisscom稱今年全國90%人口將可使用5G服務。直至7月初各地已有334個5G發射站運作，而在部分地區沒有新增5G發射站，電訊商都可將現有的4G發射站改裝為5G服務，有關工程毋須審批。

不過，瑞士有民眾擔心5G技術對健康和環境的影響有前所未有風險，要求政府煞停5G發展。有民眾昨日到伯恩（Bern）的政府大樓外抗議，並爭取將這問題交由公投決定。發起今次抗議活動的組織Fequencia之成員塔謝—貝爾特（Coco Tache-Berther）表示：「我認為大部分市民站在我們這一邊。」

醫生籲提高上限需科學證據

自稱患有「電磁波過敏症」的帕胡特表示，新技術對他有災難性後果；此症患者病徵各有不同，但病人都強調接觸手機、Wifi路由器等裝置輕則會不適，重則危及性命。大部分國家不承認這是醫療病症，但瑞士醫生聯會呼籲對5G技術保持警惕，稱只要沒科學證據顯示提高輻射上限不會影響健康的話，就不應提高上限。

目前科學界有展開5G技術對健康影響的研究，如世界衛生組織正研究暴露在射頻場對健康的影響，瑞士政府亦有委任學者研究5G技術的風險，原定今年上半年發表報告，但聲稱因研究規模而推遲至年底發表，但民眾質疑電訊商背後干預令報告不能及時公開。

（每日郵報/法新社）