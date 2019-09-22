德公布4660億環保計劃 專家政客批不夠果敢

設二氧化碳排放徵費 減鐵道票價

德國執政聯盟經過19個小時磋商，於上周五協定推行一系列稱之為「德國氣候政策的新開始」的減排政策措施。根據計劃，德國將從2021年起在交通和建築領域實施二氧化碳排放定價，例如向國內運輸工具及樓宇暖氣供應系統徵費，每噸徵10歐元，逐步增至2025年的35歐元。另外，撥款改善國營鐵道系統，並讓它下調票價，從而吸引民眾乘搭；鼓勵選購電動車、加徵貨車的過路費、加徵國內航班附加費等。這一攬子措施迄2023年雖達540億歐元，但不會損害聯邦政府收支平衡，預料國會會於今年底表決通過。

《金融時報》稱，默克爾政府希望藉這套措施和承諾，讓德國在應對氣候變化方面，重振世界領導聲譽，並且鞏固默克爾任內環保政績。不過，綠黨等反對派政客、氣候科學專家、環保社運人士批評措施不夠果敢和承擔，其中碳價定位應至少每噸50歐元，定價太低無法鼓勵企業投資新技術。此外，把目標定於2030年減排55％亦為「太遲」。

德國的二氧化碳排放量佔全球約2％，世界排第6。政策公布前的公營電視民調顯示，63％德國受訪者認為保護氣候重要過經濟增長。可是在經濟可能已經陷入衰退之際，執政聯盟不想令產業增加負擔。總理默克爾承認低碳價屬妥協，但強調結合其他措施，足使德國達到減排目標，而且能「確保整個社會每一個人依然負擔得起和接受」。

（路透社/紐約時報/金融時報）