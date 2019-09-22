身兼演員製片 召集人演講具說服力

創立建築公司 演過電視劇電影

根據其自述，阿里來自吉薩市郊阿戈扎（Agouza）的一個中產家庭，但自言家中財力不足，被迫在開羅大學輟學，此後從事過14種行業才踏足建築業，並創立建築公司Amlaak。阿里發迹後涉足演藝圈，自2013年起以演員身分參與過4套電視劇和3齣電影，又自資自演電影The Other Land，講述年輕埃及人冒險從地中海偷渡到歐洲，追求脫貧之夢。該電影在2016年底上映，迴響不錯，今年6月贏得盧森堡和平獎的卓越和平藝術獎。

阿里自稱從未加入任何政黨，但承認2012年底曾參與反對時任總統穆爾西的集會。其建築公司多年來一直跟埃及軍方的工程局合作，以在全國各地落實大型項目，當中許多涉及為軍方高層興建的住屋或總統宮殿，包括塞西還只是軍方情報主管和國防部長的時候。

未曾加入政黨 公司與軍方合作

今年4月，阿里在巴塞隆拿開設公司分部的辦公室，但本月初突然開始爆料，指控塞西貪腐，迅速惹來國內外迴響。他自己則開始東躲西避的生活，稱自己要在不同城市游走，以逃避當局追殺。阿里承認自己曾是塞西領導的軍方貪腐體系一員，「我們都貪腐，但我們不應受指摘，應指摘體系，他（塞西）不想改變，我們需要新體系」。

曾參選總統的流亡埃及自由派政客努爾（Ayman Nour）評論道，儘管政客和記者一直批評塞西，也提出類似的貪腐指控，但阿里的證辭得到更多公眾共鳴，「因為他是見證者，而非分析家、觀察家或反對派示威者」，而且阿里做過演員，有能吸引人心的個人魅力。

（英國中東眼新聞網）