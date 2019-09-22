抗議貪腐 埃及罕有示威促總統落台 流亡建築商網上號召 全國多處青年基層響應

總統否認指控 派兵催淚彈驅散

在開羅市中心，當局一早已部署大批安全部隊，但仍有數百名反政府示威者前往解放廣場，高呼「塞西下台」、「自由」和「人民想要推翻政權」等口號，BBC阿拉伯語頻道指安全部隊施放催淚彈試圖驅散民眾。政府及國營電視台並未評論或報道事件，但有親政府電視主播聲稱，只有少數人到開羅市中心錄影或自拍，其後離開現場。《衛報》指據地方居民消息和網上片段可見，出現示威的不止開羅，多個主要城市如亞歷山大港、蘇伊士、紡織業重鎮大邁哈萊（Mahalla el-Kubra）等都有類似抗議。

挪用公款建豪華寓所酒店

建築商阿里（Mohamed Ali）本月2日起在網上公布連串影片，指控總統塞西浪費數以百萬美元於興建豪華寓所和酒店，毋視數以百萬計民眾陷入貧困之中。這位拍片時已自我流亡到西班牙巴塞隆拿的建築外判商宣稱，自己擁有的Amlaak集團被軍方拖欠數億埃及鎊，涉及工程包括價值2.5億埃及鎊的全新總統宮殿，以及總值20億埃及鎊的高級軍事將領專用豪華酒店。阿里又指摘塞西伉儷和軍方高層都有挪用公款洗錢，浪費數百萬埃及鎊到沒有用的項目，卻要平民勒緊褲頭以為其買單。塞西任內為取得國際援助，推行緊縮政策等經濟改革，惹來加重普通民眾負擔的爭議。儘管阿里並未為指控提出證據，但足以在埃及引發政治風暴，直至昨日已吸引到逾15萬名twitter用戶追蹤其帳戶。

阿里上周二稱，倘若塞西不在上周四前辭職，「埃及人民會在周五走出來到廣場示威」。在示威前數小時，開始流傳「#NazleinBa3dElMatch」標籤，意即「我們在比賽後示威」，《衛報》指相信是阿里號召支持者趁埃及超級盃足球比賽結束後上街抗爭。開羅示威數小時後，阿里發表另一錄影片段，敦促塞西辭職，又稱希望見到埃及進步，號召國民「勇敢」抗爭。

認建宮殿 總統：為埃及而建

塞西否認貪腐指控，斥阿里所說是「謊言和誹謗」，他未否認阿里參與總統宮殿的建築工程，但強調非為自己。他說：「對，我有興建總統宮殿，也會繼續這樣做。我在建立新國家，沒有東西是以我的名義登記，這是為了埃及而建。」但民意似乎不賣帳，埃及社交網絡的留言一直流傳反政府的標籤。

2013年7月，埃及軍方藉世俗派反對穆爾西政府的抗爭，發動政變奪權，時任軍頭塞西自此掌權，翌年當選總統執政至今。他上任後血腥鎮壓穆斯林兄弟會，聲言要令國家重新穩定，即使偶有不滿他討好沙特阿拉伯的爭議，也罕有出現前日般的示威。

（衛報/BBC）