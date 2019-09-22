抗議貪腐 埃及罕有示威促總統落台 流亡建築商網上號召 全國多處青年基層響應

【明報專訊】埃及全國上周五（20日）多地爆發反政府示威，包括2011年革命主場地、首都開羅的解放廣場，要求總統塞西下台，是軍方2013年推翻民選政府重新奪權以來罕見。事緣一名已自我放逐西班牙的著名建築外判商在網上指控塞西和軍方貪腐，號召民眾抗爭，獲青年和基層響應。塞西否認指控，並派安全部隊到場，以催淚彈驅散示威者。
總統否認指控 派兵催淚彈驅散
在開羅市中心，當局一早已部署大批安全部隊，但仍有數百名反政府示威者前往解放廣場，高呼「塞西下台」、「自由」和「人民想要推翻政權」等口號，BBC阿拉伯語頻道指安全部隊施放催淚彈試圖驅散民眾。政府及國營電視台並未評論或報道事件，但有親政府電視主播聲稱，只有少數人到開羅市中心錄影或自拍，其後離開現場。《衛報》指據地方居民消息和網上片段可見，出現示威的不止開羅，多個主要城市如亞歷山大港、蘇伊士、紡織業重鎮大邁哈萊（Mahalla el-Kubra）等都有類似抗議。
挪用公款建豪華寓所酒店
建築商阿里（Mohamed Ali）本月2日起在網上公布連串影片，指控總統塞西浪費數以百萬美元於興建豪華寓所和酒店，毋視數以百萬計民眾陷入貧困之中。這位拍片時已自我流亡到西班牙巴塞隆拿的建築外判商宣稱，自己擁有的Amlaak集團被軍方拖欠數億埃及鎊，涉及工程包括價值2.5億埃及鎊的全新總統宮殿，以及總值20億埃及鎊的高級軍事將領專用豪華酒店。阿里又指摘塞西伉儷和軍方高層都有挪用公款洗錢，浪費數百萬埃及鎊到沒有用的項目，卻要平民勒緊褲頭以為其買單。塞西任內為取得國際援助，推行緊縮政策等經濟改革，惹來加重普通民眾負擔的爭議。儘管阿里並未為指控提出證據，但足以在埃及引發政治風暴，直至昨日已吸引到逾15萬名twitter用戶追蹤其帳戶。
阿里上周二稱，倘若塞西不在上周四前辭職，「埃及人民會在周五走出來到廣場示威」。在示威前數小時，開始流傳「#NazleinBa3dElMatch」標籤，意即「我們在比賽後示威」，《衛報》指相信是阿里號召支持者趁埃及超級盃足球比賽結束後上街抗爭。開羅示威數小時後，阿里發表另一錄影片段，敦促塞西辭職，又稱希望見到埃及進步，號召國民「勇敢」抗爭。
認建宮殿 總統：為埃及而建
塞西否認貪腐指控，斥阿里所說是「謊言和誹謗」，他未否認阿里參與總統宮殿的建築工程，但強調非為自己。他說：「對，我有興建總統宮殿，也會繼續這樣做。我在建立新國家，沒有東西是以我的名義登記，這是為了埃及而建。」但民意似乎不賣帳，埃及社交網絡的留言一直流傳反政府的標籤。
2013年7月，埃及軍方藉世俗派反對穆爾西政府的抗爭，發動政變奪權，時任軍頭塞西自此掌權，翌年當選總統執政至今。他上任後血腥鎮壓穆斯林兄弟會，聲言要令國家重新穩定，即使偶有不滿他討好沙特阿拉伯的爭議，也罕有出現前日般的示威。