駐古巴官員疑遭「音波攻擊」 加研究：或殺蟲劑損腦神經

患者頭暈視力模糊失憶

2016至2018年間，約40名駐哈瓦那大使館的美加外交人員及家屬報稱頭暈、視力模糊、失憶及難以集中精神等，此神秘病症被稱為「哈瓦那綜合症」。兩國隨後陸續撤走部分受影響人員及其家屬，美國更聲稱涉事者受到某種音波武器攻擊，一度令華府與古巴緊張局勢升溫，但真正病因一直未能確認。

加拿大達爾豪斯大學的大腦修復中心早前受政府委託，與新斯科舍省（Nova Scotia）衛生局的專家合作，為26名志願者檢查腦部和血液，包括15名感到不適的加國外交人員及一些從未前往古巴的人。研究發現，感不適者腦部中易受神經毒素影響的區域出現不同程度的損傷。專家推測那是因為讓神經系統正常運作所需的膽鹼酯酶（cholinesterase）在有關位置受阻導致。

病發與滅蚊工作時間重疊

專家指出，部分殺蟲藥藉由抑制膽鹼酯酶發揮作用。2016至2018年間，古巴為應對寨卡疫情而加強滅蚊工作，而外交人員的住所附近加強滅蚊的時期正好與病發時間重疊。參與研究的弗里德曼教授（Alon Friedman）稱，臨牀證據與膽鹼酯酶抑製劑導致腦損傷的假設脗合，相信病症是長期接觸低劑量殺蟲劑所致。不過，他亦指出尚未知有否古巴民眾受殺蟲劑影響，團隊計劃跟古巴學者再作研究以確定真正成因。

（衛報/中央社）