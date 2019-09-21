演員無辜控襲警罪成 原囚3年半 跨陣營聲援 俄檢察廳軟化

准保釋 下周一上訴聆訊

23歲的烏斯季諾夫上月3日在莫斯科市普希金廣場被捕，被指參與非法集會和拒捕，周一（16日）被判襲警罪成，囚3年半。惟他堅稱無辜，事發時只是在等候洽談兼職的朋友，事前不知現場有示威。網上流傳影片顯示，事發時烏斯季諾夫僅站在鄰近集會現場的地鐵站旁看手機，無喊口號，突然被4名全副武裝的防暴警察拉倒、用警棍毆打及拖走，其間他也沒有反抗，但法院拒絕接納影片為抗辯證據。

影片見僅站着看手機 法院拒接納作證據

事件惹多名演藝界名人關注，包括向來親政府者。他們上載聲援影片，呼籲關注事件涉及的司法不公。《金融時報》指出，俄國演藝界多受政府資助，傾向不問政治，形容今次冒險公開批評司法制度的做法罕見。數百民眾周三（18日）亦在克宮外組成人鏈聲援烏斯季諾夫，另有醫生、教師、資訊科技等專業人士及逾百名神職人員聯署呼籲釋放烏斯季諾夫。

檢察官原要求判處烏斯季諾夫監禁6年，最終判3年半監禁，但總檢察長辦公室周四（19日）發聲明稱，烏斯季諾夫罪名成立雖然毋庸置疑，但認為法院「量刑過重」、「懲罰不公正」，促請改判非監禁刑罰。莫斯科法院周五（20日）批准烏斯季諾夫保釋等候上訴，但須留在莫斯科。總統普京發言人周四稱有留意事件，強調不會干預裁決。

本促囚6年 控方改口籲不監禁

今次事件與今年6月偵查記者戈盧諾夫（Ivan Golunov）被指藏毒、在群眾聲援下獲撤控一事相似。今夏莫斯科爆發連場大型抗議地方選舉剝奪反對派參選權的示威以來，共有數千人被捕，當中16人遭刑事檢控，連同烏斯季諾夫已有6人被判監2年至4年，當局被質疑「為政治目的」拘禁無辜人士，旨在阻嚇示威者抗爭。

俄羅斯人權律師奇科夫（Pavel Chikov）說：「群眾對公安部門顯然過度的反應愈來愈惱怒。釋放（烏斯季諾夫）似是當局試圖平息眾怒之舉。」親克宮政治顧問明琴科（Evgeny Minchenko）稱不認為司法制度會因改判被破壞，「烏斯季諾夫和戈盧諾夫都是被誣陷的鮮明例子，這也是他們在社會中產生共鳴的原因。」

《金融時報》分析，檢方軟化反映克宮對大規模民眾騷亂的擔憂。除了政治問題，受提高退休年齡等民生因素影響，普京所屬的「統一俄羅斯黨」支持度已降至約32％。

（綜合報道）