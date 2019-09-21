斯里蘭卡總統大熱顧問：重建與華關係

「帶路」重要一站 現總統與華交惡

戈塔巴亞是前總統拉賈帕克薩的胞弟，已獲反對派提名，於11月角逐總統之位，民望現時領前，但受挪用公款及雙重國籍爭議等問題影響，未獲正式確認參選資格。其顧問科霍納（Palitha Kohona）向傳媒稱，中國已用不同眼光看待斯里蘭卡，如果戈塔巴亞當選，「他會修正錯誤，恢復曾經擁有的關係」。科霍納又批評斯國政客以為只要令中方不快，西方就會帶來「一袋又一袋的金子」，但此期望從未兌現。

中斯關係自2015年西里塞納當選後開始倒退，他以貪腐、造價過高和蔑視政府程序為由，中止所有中方投資項目，到翌年部分他要求的改變落實後才同意恢復項目。戈塔巴亞發言人稱，中共中央政治局委員、重慶市委書記陳敏爾率領的代表團本周到訪斯里蘭卡，除了會見西里塞納，亦有跟拉賈帕克薩兄弟會面。他表示，陳敏爾在會面時承諾中方對斯里蘭卡未來計劃的支持。

（路透社）