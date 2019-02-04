谷沙特阿美估值 利雅得涉迫富戶購IPO

「中東股神」同受壓

沙特阿美兩處石油設施上周受攻擊，產量一度大跌，令人關注其保安設施和保障生產的能力。《金融時報》引述8名知悉上述討論的人稱，要國內富豪參與認購其IPO，旨在為沙特阿美的上市協議建立外界信心，但其中4名消息人士稱，旨在用「強硬手腕」、「強迫」和「欺凌」手段對付國內最富有的數十個家族，要他們充當「基石投資者」（cornerstone investors），作為提升市場信心的手段。一名沙特金融業界人士透露，當局已接觸國內50個最富有家族中的最少20個，當中許多家族都有成員捲入2017年底至2018年初王儲反貪風暴，被政府以反貪腐為名扣押在麗思卡爾頓酒店內，部分人更曾被施以酷刑，隨後大部分人在跟政府達成財務協議後獲釋。

王儲訂15.6萬億目標 被指高估

其中，當年最受注目的被扣押者是國際投資界享譽甚隆的瓦利德王子（Prince Alwaleed Bin Talal），他因王儲反貪案被扣押3個多月，大批資產被凍結。熟悉相關討論的人士稱，有人建議他利用這批資產投資於沙特阿美的IPO。瓦利德旗下投資公司「王國控股」的發言人拒絕評論。

據其一當年被扣押的商界巨閥所聘的顧問匿名聲稱，該財閥家族已付上1億美元（約7.8億港元），財閥本人早前跟當局達成協議，交出大批資產，並每月付錢以償還政府宣稱的欠債。該顧問直言：「如今他被鼓勵履行對（沙特）王國的愛國責任。」

沙特阿美未有回應事件，但有政府官員否認指控，強調沙特阿美上市的架構尚未對外宣布，故以任何目標價參與IPO的說法「毫無根據」。對沙特阿美的2萬億美元估價是由王儲穆罕默德去年所訂，如果未能達標，將令王室尷尬。但許多分析師認為，估價在1萬億至1.5億美元之間更合乎現實。

新華社報道，中國國家主席習近平昨日與沙特國王薩勒曼通電話，稱中方譴責對沙特石油設施的襲擊，希望事件得到全面、客觀、公正調查。

（金融時報/華爾街日報/新華社）