破冰船漂流一年 百人專家團研極地生態

全程2500公里 由挪威到格陵蘭

這項耗資1.4億歐元（12億港元）、策劃了8年的研究計劃，全程2500公里，參與人數總達600人，當中一半屬科學家。他們昨晚乘德國韋格納極地與海洋研究院的大型破冰船「北極星」（Polarstern）號，從挪威特羅姆瑟出發，之後會將船繫泊於一座巨大冰山，由冰山漂流拖曳往北極中心地域，亦即入冬時分結冰將厚達起碼1.5米的地帶。在這段低至零下45℃的北極環境期間，中國、俄羅斯、瑞典派出的4組破冰船將聯同一些飛機、直升機，負責運送補給物資及船員輪替。

領隊的大氣科學家雷克斯（Markus Rex）在「北極氣候研究多學科漂移觀測站」（Mosaic）網頁上表示：「過去數十年間，沒有世界其他地區像北極變暖得那麼快。今年初，北極中心地帶便曾有暖過德國的極端例子。它幾乎是全球暖化的震央，惟我們對這地帶所知甚少……因為從未在冬季待過那兒。假使我們不能對北極作出可靠預測，就不可能準確預計我們的氣候。」

（法新社/德國之聲）