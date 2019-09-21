全球最大氣候示威 青年牽頭雙罷 百萬人上街5000場活動 促各國採緊急措施

紐約哥本哈根市長支持運動

澳洲是昨日全球較早發動罷工罷課示威的國家，估計最少30萬人參與。悉尼有學生舉起標語寫着「我們沒有引致它（全球暖化）出現，但我們嘗試應對它」。在墨爾本，有穿校服示威者拿着「海平面正上升，所以我們也一樣（站起來）」集會。通貝里在Twitter稱悉尼罷工罷課人數，將成為亞歐非地區國家民眾緊接發起罷工罷課運動的標準。

深受海平面上升影響的所羅門群島，有兒童穿上傳統服飾在岸邊抗議。德國各地有約400個抗議活動，英國倫敦西敏寺附近有數以萬計年輕人和民眾聚集，美國亦估計有歷來最大規模關注氣候集會，紐約市政府已批准當地約110萬名學生翹課。紐約市、洛杉磯、丹麥哥本哈根等多國市長亦聯署發表公開信，支持周五的全球罷工罷課運動。

聯國職員促削旅遊補貼減碳

聯合國作為氣候峰會的「主辦單位」，有逾千名職員聯署要求採取減排措施。聯署由聯合國內部團體Young UN發起，他們負責確保聯合國能實踐它所代表的原則。聯署舉例旅遊補貼應予削減甚至廢除，避免鼓勵聯合國僱員或會議參與者因經濟好處而增加外遊，從以減少碳排放；又建議設立完全依靠可再生能源的辦公室等。

多國企業亦響應呼籲，戶外服飾品牌Patagonia全球分店昨日關門一天，鼓勵員工參與示威。亞馬遜創辦人貝索斯未有在員工提出更多減排措施的聯署上簽名，但宣布該公司訂下目標，於2030年百分百採用可再生能源、2040年達到零碳排放；其他企業如英國能源企業OVO和食品商雀巢公司，亦分別宣布2030年和2050年達到零碳排放。

亞馬遜訂零碳目標 德撥千億環保金

昨日的全球活動目標是促請各國政府行動應對全球暖化，德國總理默克爾所屬的執政聯盟周五同意一項環境保護法案，包括在2030年前撥出最少1000億歐元保護環境，另外會將機票價格提高和將鐵路車票價格降低，當局又會研究吸引民眾使用公共交通的措施，例如推出每年365歐元（約3150港元）的年票，以及定下國內碳排放交易價格等。

（路透社/法新社/金融時報/衛報）