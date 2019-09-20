研究推論生命爆發之謎：塵雲擋日引發地球小冰河

5億年前地球降溫利生物多樣性

瑞典隆德大學核子物理學教授施米茨（Birger Schmitz）等學者，研究瑞典南部和俄羅斯聖彼得堡附近的古老石灰岩，發現近5億年前小行星的化學成分殘留與粉塵。這印證了研究員推斷，約4.66億年前一顆闊約149公里的小行星在火星和木星之間因撞擊而粉碎，形成大片塵雲並遮擋照射到地球的陽光，使地球此後最少200萬年間溫度降低。由於降溫時間長，讓地球生物有足夠時間適應和演化，當時海洋生物多樣性的增長尤其明顯，科學界稱為奧陶紀生物大輻射事件（Great Ordovician Biodiversification Event）。

以往科學界一般認為是火山大爆發導致地球出現冰河時期，有份撰寫這次研究報告的英國杜倫大學古生物學家哈珀（David Harper）指出，這是首次有證據顯示小行星粉塵亦可導致地球出現冰河時期並令生物多樣性增加。報告周三（18日）發表於《科學進展》（Science Advances）期刊。

（衛報）